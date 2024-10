Política Maduro diz que Itamaraty conspira contra Venezuela e pede pronunciamento de Lula sobre veto no Brics

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Durante seu programa semanal na TV pública, ditador evitou responsabilizar presidente brasileiro diretamente pelo veto. Foto: Reprodução Durante seu programa semanal na TV pública, ditador evitou responsabilizar presidente brasileiro diretamente pelo veto. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ditador venezuelano Nicolás Maduro convocou nessa segunda-feira (28), o presidente Lula para se pronunciar sobre o veto do governo brasileiro que bloqueou a entrada da Venezuela no Brics na semana passada.

“Prefiro esperar que Lula observe, esteja bem informado sobre os acontecimentos, e que ele, como chefe de Estado, em seu momento, diga o que tem que dizer”, disse Maduro, em seu programa semanal na TV pública venezuelana.

O ditador evitou responsabilizar Lula diretamente pelo veto, e mirou nos funcionários da chancelaria brasileira. “O Itamaraty tem sido um poder dentro do poder no Brasil há muitos anos. Sempre conspirou contra a Venezuela. É uma chancelaria muito ligada ao Departamento de Estado americano, desde a época do golpe de Estado contra João Goulart”, disse Maduro.

A Venezuela buscava há meses ser membro ativo do bloco. Maduro viajou a Kazan, na Rússia, para se reunir com os parceiros do Brics e o presidente russo, Vladimir Putin, manifestou-lhe apoio.

Na cúpula em Kazan, Putin tentou abrir as portas para a Nicarágua e para a Venezuela, mas Lula rejeitou após rusgas com os ditadores outrora amigos do petista. A adesão da Venezuela ao Brics depende do Brasil, dada a regra de consenso para adotar novos associados ao grupo.

Antigo aliado de Maduro e de seu antecessor Hugo Chávez, Lula distanciou-se do presidente venezuelano após diversas trocas de farpas sobre as eleições presidenciais venezuelanas em julho. O petista tem insistido que o processo eleitoral não foi correto e, por isso, até agora não reconheceu os resultados. (AE)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/maduro-diz-que-itamaraty-conspira-contra-venezuela-e-pede-pronunciamento-de-lula-sobre-veto-no-brics/

Maduro diz que Itamaraty conspira contra Venezuela e pede pronunciamento de Lula sobre veto no Brics

2024-10-29