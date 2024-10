Rio Grande do Sul Aposta de Passo Fundo ganha mais de R$ 17 milhões na Quina

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2024

Os números sorteados pela Caixa Econômica Federal foram: 04, 10, 14, 56 e 59 Foto: Divulgação

Uma aposta de Passo Fundo, no Norte do Rio Grande do Sul, acertou sozinha as cinco dezenas do concurso 6.569 da Quina, realizado na noite de segunda-feira (28), e faturou R$ 17,6 milhões. Os números sorteados pela Caixa Econômica Federal no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 04, 10, 14, 56 e 59. Outras 102 apostas acertaram quatro dezenas e ganharam R$ 6,1 mil cada.

