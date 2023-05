Colunistas Maduro recebe homenagens no Brasil. Departamento de Estado do EUA oferece US$ 15 milhões pela sua captura

Por Flavio Pereira | 30 de maio de 2023

Ditador da Venezuela, Maduro foi recebido pelo presidente do Brasil. (Foto: Reprodução vídeo)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Com prêmio de US$ 15 milhões pela sua captura por envolvimento em crimes do narcotráfico, o ditador da Venezuela Nicolás Maduro foi recebido ontem com todas as galas pelo atual governo brasileiro. Saudado como um “grande amigo” pelo presidente Lula, Maduro desembarcou no Brasil com grande esquema de segurança. Até ontem, persistia a oferta internacional do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, de 15 milhões de dólares (R$ 75 milhões) como recompensa por informações que levassem à captura de Maduro. Além dele, o governo estadunidense também estipulou valores para a prisão de outros integrantes do alto escalão chavista. Maduro e o alto escalão da Venezuela foram acusados de ligações com crimes como narcotráfico, que teriam impacto direto nos Estados Unidos.

Senador Eduardo Girão: “Nem na argentina Maduro conseguiu entrar”

O senador Eduardo Girão (PL-CE) comentou ontem no Senado Federal:

— Um ditador, na minha opinião, claríssimo, que inclusive tem aí um pedido de extradição, na verdade, ele está sendo procurado pelos Estados Unidos da América, com uma recompensa de US$ 15 milhões, segundo os americanos, por questão de tráfico de drogas. Nem na Argentina ele conseguiu entrar. O Nicolás Maduro, em vários outros países, é proibido de entrar, mas no Brasil foi estendido o tapete vermelho”.

TSE proibiu associar imagem de Lula ao ditador

Quem assistiu a recepção efusiva do presidente Lula ao seu amigo, o ditador Nicolás Maduro, não entendeu até agora, porque em outubro de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral, ordenou que o PL de Jair Bolsonaro retirasse do ar as propagandas que citavam os laços políticos e de amizade entre Lula e os ditadores da Venezuela, Nicolás Maduro, e da Nicarágua, Daniel Ortega. A decisão do TSE considerou à época, a propaganda mencionando a amizade de Lula com os ditadores, como “ilícita”.

Setor industrial em queda no RS

O setor industrial precisará de muita atenção do ministro da Indústria e Comércio, o vice-presidente Geraldo Alckmin. Um exemplo é a sondagem da indústria do Rio Grande do Sul, divulgada ontem pela Federação das Industrias. De acordo com os empresários consultados no levantamento, o setor voltou a mostrar desaquecimento em abril. O índice de produção nas indústrias registrou 39,1 pontos no mês passado, 6,8 menor que a média histórica do mês, o que indica um ritmo de queda bem mais intenso que o esperado para o período. A pesquisa com 191 empresas (48 pequenas, 63 médias e 80 grandes) projeta redução da demanda e mais demissões nos próximos seis meses.

Privatização da Corsan traz o TCE para os holofotes

O sigilo imposto pelo Tribunal de Contas aos deputados, para acesso ao processo de privatização da Corsan vai trazer integrantes do órgão para os holofotes. Ontem, na reunião extraordinária da Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo sobraram críticas dos deputados à postura do TCE. Foi aprovada num primeiro momento, a convocação da conselheira-substituta Ana Cristina Moraes, e convite ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do RS, Geraldo Da Camino, que já havia recomendado o levantamento do sigilo, ambos para quarta-feira. Os deputados entenderam que, se estas convocações não forem suficientes, outros nomes do TCE poderão ser chamados.

Presidente da Corsan anuncia saída

Ontem, o presidente da Companhia Riograndense de Saneamento, a Corsan anunciou que não vai esperar pela transferência das ações à Aegea, e confirmou sua saída do cargo, no qual se encontrava desde maio de 2019. Roberto Barbuti deverá assumir uma função no setor privado.

Entre as 50 cidades mais pobres, 40 ficam no Maranhão de Flavio Dino

Das 50 cidades mais pobres do Brasil, considerando os 5.568 municípios do país, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 10 ficam no Norte e no Nordeste. Apenas uma fica no Sudeste, em Minas Gerais. A distribuição dos municípios mais pobres é esta: 3 na Bahia, 2 no Ceará, 2 no Pará, e 2 no Amazonas. As outras 40 cidades localizam-se no Maranhão, que nos últimos 8 anos foi administrado pelo governador Flavio Dino do PCdoB, eleito senador pelo PSB e agora ocupando o cargo de Ministro da Justiça.

Jairo Jorge anuncia: hora da convergência em Canoas

Ao dar posse ontem ao Delegado de Polícia Guilherme Pacífico como novo Secretário da Segurança Publica e Cidadania, o prefeito de Canoas Jairo Jorge saudou a convergência que hoje tornou-se a regra na sua gestão. Jairo lembrou que o apoio do deputado federal Luis Carlos Busato (União Brasil), seu antigo adversário, é uma prova dessa convergência “onde os interesses de Canoas falam mais alto”. Jairo lembrou que como prova dessa convergência, “agora para combater o crime organizado”, o novo secretário da segurança foi uma indicação de Busato,e do ex-governador Ranolfo Vieira Junior, que compareceram à cerimonia de ontem. Ranolfo, já foi chefe de Polícia,e ocupou o cargo de secretário da segurança do município.

Também participaram do ato, a ex-chefe de Polícia, delegada Nadine Anflor, atual vice-presidente da Assembleia Legislativa, e o Secretário da Segurança Publica, delegado federal Sandro Caron.

Reinstalação da Frente Parlamentar da Piscicultura e Aquaponia

Sob a coordenação do deputado Sergio Peres (Republicanos), a Assembléia Legislativa vai reinstalar hoje, a Frente Parlamentar da Aquicultura, Piscicultura e Aquaponia no Rio Grande do Sul. Será no Salão Julio de Castilhos, às 13 horas. O deputado Sergio Peres, num rápido balanço, avalia que alguns avanços foram alcançados, como a instalação da Câmara Setorial de Aquicultura na Secretaria Estadual de Agricultura. O foco agora, explica Peres, se volta para a discussão a respeito do licenciamento para a atividade, a fim de diminuir os entraves aos produtores e a criação de linha de crédito específico para a aquicultura, além da inclusão, no orçamento do Estado, de recursos na Secretaria do Desenvolvimento Rural para a construção de tanques-rede.

