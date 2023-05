Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 30 de maio de 2023

(Foto: Leandro Osório/Especial Palácio Piratini)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Explicação de sigilo

A Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo da Assembleia gaúcha determinou nesta segunda-feira a convocação da Conselheira-Substituta do Tribunal de Contas do Estado, Ana Cristina Moraes, relatora do processo de privatização da Corsan no Tribunal. O chamado surge a partir da negativa do TCE/RS na semana passada em fornecer aos deputados gaúchos o acesso pleno dos processos sobre o tema. O colegiado, presidido por Gustavo Victorino (Republicanos), definiu ainda o convite ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial junto ao TCE, Geraldo Costa Da Camino, para fornecer informações sobre o caráter sigiloso dos processos de desestatização da companhia. As oitivas ocorrerão na próxima quarta-feira, na reunião ordinária da Comissão.

Bombeiros Voluntários

O deputado Elton Weber (PSB) reuniu-se nesta segunda-feira acompanhado de representantes da Associação dos Bombeiros Voluntários do RS, com o secretário chefe da Casa Civil, Artur Lemos, e o secretário da Segurança Pública, Sandro Caron. No papel de presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Bombeiros Voluntários, o parlamentar promoveu a discussão para tratar sobre o estabelecimento do currículo de formação da categoria, que está pendente desde a lei complementar de 2021 que regulamentou a atividade no RS. Um documento foi entregue ao governo do estado visando regulamentar a formação, de modo a garantir sua padronização. “Esta é uma pendência que ficou após a aprovação da legislação da nossa autoria e esperamos a sensibilidade do governo, considerando a relevância dos serviços prestados gratuitamente à comunidade gaúcha”, apontou Weber.

Falta de fraldas

A Comissão de Saúde e Meio Ambiente realizará no dia 12 de junho uma audiência pública para tratar da escassez de fraldas nas unidades de saúde do Estado, com destaque para a Porto Alegre. A reunião foi proposta pelo deputado Dr. Thiago Duarte (União), que aponta que muitas pessoas não têm recebido as fraldas dentro dos prazos estabelecidos, mesmo sendo um direito garantido por lei. Ele afirma que diversas famílias têm entrado em contato com seu gabinete para denunciar as falhas no fornecimento dos produtos. A audiência contará com a presença de autoridades, profissionais de saúde, representantes da sociedade civil e demais interessados para propor soluções efetivas para a demanda.

Valorização da Aquicultura

A Frente Parlamentar da Aquicultura, Piscicultura e Aquaponia será reinstalada no parlamento gaúcho nesta terça-feira. Proposta pelo deputado Sergio Peres (Republicanos), a frente visa agilizar soluções para os problemas enfrentados pela cadeia produtiva do peixe no RS, além de ações de valorização da categoria. Entre os pontos previstos pelo parlamentar estão a criação de uma linha de crédito específica para a aquicultura, além da inclusão, no orçamento do Estado, de um valor na Secretaria do Desenvolvimento Rural para a construção de tanques-rede.

Delegacia de abigeato

Em uma reunião articulada pelo deputado Luciano Silveira (MDB) nesta segunda-feira, lideranças do Litoral Norte reuniram-se no gabinete do vice-governador Gabriel Souza para solicitar que a 5ª delegacia de combate ao abigeato no RS seja instalada na região. O deputado propõe que a unidade seja alocada em Osório, e afirma que os detalhes necessários para a execução do projeto estão sendo avaliados pelas lideranças da região. “Não dá mais para dependermos de uma delegacia que fica a mais de 300 quilômetros de distância, para o registro e investigação das ocorrências”, concluiu Luciano. (brunolaux@pampa.com.br)







