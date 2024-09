Política “Maduro tem um comportamento que deixa a desejar”, afirma Lula

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2024

O presidente voltou a dizer que não reconhece vitória nem de Maduro nem da oposição. Foto: Ricardo Stuckert/PR Presidente reafirmou que não reconhece vitória de Maduro nem de Edmundo González Urrutia. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta sexta-feira (6), que o comportamento de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, “deixa a desejar”. Lula deu a declaração em entrevista à rádio Difusora Goiânia, quando questionado se considera que o país vizinho vive uma ditadura.

“Eu acho que o comportamento do Maduro é um comportamento que deixa a desejar. Acho que, aqui no Brasil, a gente aprendeu a fazer democracia com muito sofrimento e você veja que, quando o cara é extremista, ele não aceita… o Bolsonaro ficou trancado dentro de casa chorando quase um mês”, afirmou.

Conforme Lula, Maduro deveria “provar” que é o preferido para o cargo de presidente e convocar novas eleições, mas não o faz.

O presidente voltou a dizer que não reconhece vitória nem de Maduro nem da oposição até que as atas sejam apresentadas, mas não cortará relações com a Venezuela e não concorda com bloqueios ao País.

“Nós não aceitamos o resultado, mas não vou romper relações. Também não concordo com uma punição unilateral ou bloqueio. O bloqueio não prejudica o Maduro. O bloqueio prejudica o povo e eu acho que o povo não deve ser vítima disso”, defendeu.

