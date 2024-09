Porto Alegre Agricultores familiares participam do Acampamento Farroupilha pela primeira vez

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2024

Expositores de 32 municípios ofertarão uma grande variedade de produtos. Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom Expositores de 32 municípios ofertarão uma grande variedade de produtos. (Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom) Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom

Inicia neste sábado (7) o tradicional Acampamento Farroupilha de Porto Alegre. Pela primeira vez na história, a mais popular das celebrações à cultura gaúcha terá uma feira da agricultura familiar. O evento, que ocorre no Parque Harmonia até 22 de setembro, receberá 39 agroindústrias que apresentarão o melhor da culinária e do artesanato típicos do Rio Grande Sul.

O espaço da agricultura familiar no Acampamento Farroupilha funcionará de segunda a sexta-feira, das 13h às 22h, e, das 10h às 22h aos sábados e domingos. Na 47ª edição da Expointer, que terminou no último domingo (1º), o Pavilhão da Agricultura Familiar atingiu a marca inédita de R$ 10,8 milhões em vendas. A expectativa é manter o interesse da população pelos produtos da agricultura familiar em alta.

Em uma área de 325m², expositores de 32 municípios ofertarão uma grande variedade de embutidos, defumados, pães, cucas, biscoitos, doces, geleias, mel, sucos, vinhos, licores, cachaças e erva-mate. No artesanato, estarão à venda produtos elaborados com matérias-primas encontradas nas propriedades rurais, como lã, fibras vegetais, couro, madeira e porongos, além de artigos de cutelaria ligados à tradição gaúcha.

Uma das pessoas que mais lutou pela presença dos empreendimentos familiares no Acampamento Farroupilha é a proprietária da agroindústria Chácara Vila Nova Orgânicos, Luci Mara Almeida. Moradora do bairro que dá nome à propriedade, localizada na Zona Sul de Porto Alegre, Luci conta que, desde 2023, vem fazendo articulações para que os produtores tenham um espaço de comercialização durante os festejos. “Conversamos com a equipe da SDR para nos dar respaldo na criação desse espaço e, agora, estamos muito felizes que o nosso empreendimento e também de outros expositores terão um excelente local para escoar a produção”, comemora.

O proprietário da Destilaria Alto da Cruz, Mateus Camargo, de Canguçu, afirma que é um orgulho participar de um dos principais eventos tradicionalistas do Estado. E acrescenta: “Um dos símbolos do 20 de Setembro é, justamente, o Acampamento Farroupilha. Então ficamos muito satisfeitos e orgulhosos de poder ocupar esse espaço das agroindústrias, que é um mercado que vem crescendo e se valorizando”.

Acampamento Farroupilha

A 42ª edição do Acampamento Farroupilha contará com a participação de 187 piquetes e terá como tema cultural o centenário do poeta e compositor Jayme Caetano Braun, ícone da cultura gaúcha e reconhecido como pajador, poeta, músico e compositor. A patrona será Vera Lúcia Menna Barreto, professora aposentada com longa trajetória no movimento tradicionalista gaúcho.

Na programação dos 16 dias de evento estão previstas mais de 120 atrações culturais. O foco desta edição será solidário, com a arrecadação de donativos (alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e higiene e itens elétricos e domésticos) para as pessoas que foram atingidas pelas enchentes de maio no Estado. Todos os piquetes serão pontos de arrecadação de doações.

Agricultores familiares participam do Acampamento Farroupilha pela primeira vez

