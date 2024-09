Porto Alegre Fechado desde as enchentes de maio em Porto Alegre, o Centro de Saúde Santa Marta será reaberto ao público nesta segunda-feira

6 de setembro de 2024

O Centro de Saúde Santa Marta, localizado na região central de Porto Alegre, reabre nesta segunda-feira (9), das 7h às 19h, com a retomada parcial dos serviços. Localizada na rua Capitão Montanha, 27, na unidade estava fechada desde a enchente de maio, quando a água invadiu grande parte do térreo.

Desde então, o espaço foi vistoriado, limpo, com apoio do Exército, e recebeu instalações de redes elétrica e hidráulica. Ainda houve reforma na subestação de energia, troca de piso, reestruturação da Farmácia Distrital, limpeza na caixa d’água, desratização e desinsetização.

As reformas no espaço seguem pelos próximos meses. Os elevadores estão interditados, mas as pessoas com dificuldade de locomoção serão atendidas no térreo ou no primeiro pavimento ou, então, serão direcionadas para a Unidade de Saúde Modelo. Partes da recepção e do acolhimento, que operavam no térreo, passam temporariamente ao quarto andar durante o período de obras.

Serviços que estavam temporariamente em outros espaços e voltam nesta segunda-feira ao Santa Marta:

– Farmácia Distrital (8h às 17h): confira os locais de disponibilidade dos medicamentos no site Onde está seu medicamento?. Para a retirada, são solicitados cartão SUS, receita médica válida e documento de identificação com foto.

– Serviço de Atenção Especializada – SAE (8h às 17h)

– Centro de Referência em Tuberculose – CRTB (8h às 17h)

– Centro de Especialidades Odontológicas – CEO (7h às 18h)

– Clínica da Família (7h às 19h)

– Ambulatório Trans (13h às 19h)

– Saúde Mental Adulto – ESMA (8h às 12h e das 13h às 17h)

– Especializada em Saúde da Criança e do Adolescente – EESCA (8h às 12h e das 13h às 17h)

– Parte do Ambulatório de Especialidades (7h às 18h): serviços de audiometria, estomias, curativos e atendimentos de oftalmologia pediátrica

– Oficinas de geração de renda para pessoas em situação de rua

– Serviços administrativos: Primeira Infância Melhor, Mediadores Interculturais, Coordenação da Atenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis, HIV/Aids, Tuberculose e Hepatites Virais (Caist), entre outros.

