Porto Alegre Trensurb confirma retomada parcial dos trens em Porto Alegre a partir do dia 20 de setembro

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2024

A Trensurb tem como meta voltar a operar nas Estações Rodoviária e Mercado até dezembro deste ano. Foto: Arquivo/Trensurb

Na tarde desta sexta-feira (6), a Trensurb confirmou a retomada das operações dos trens em Porto Alegre para o próximo dia 20 de setembro. A partir das 5 da manhã, no dia do feriado da Revolução Farroupilha, os trens voltam a circular na cidade. Por enquanto, as composições farão viagens de Novo Hamburgo até a Estação Farrapos. A partir deste ponto, o translado até a Estação Mercado seguirá acontecendo de ônibus, com tarifa gratuita.

Com mais de 400 milhões de reais em prejuízos, a Trensurb tem como meta voltar a operar nas Estações Rodoviária e Mercado até dezembro deste ano. Caso se confirme, serão todas as 22 estações funcionando em seis cidades da região metropolitana.

Uma das maiores perdas durante as enchentes foi a destruição de subestações que fornecem energia para os trens. Nesta sexta, a empresa abriu um edital no valor de 120 milhões de reais para adquirir três novos equipamentos. Para chegar até a Farrapos, a energia gerada virá de Canoas. Além da limitação da operação, o tempo de viagem também será maior do que o habitual.

“Antes das enchentes, tínhamos capacidade de atuar com 15 trens por hora, com mil passageiros em cada veículo e com possibilidade de acoplar dos veículos. Agora, nossa capacidade energética permite apenas quatro veículos por hora. Por isso, teremos que manter o intervalo de viagens em 15 minutos”, explica o presidente da Trensurb, Ernani Fagundes.

Com a retomada de todas as estações, a empresa pretende transportar pelo menos 30 mil passageiros por hora. Implementado em 1985, a Trensurb tem atualmente 22 estações entre Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Novo Hamburgo. O sistema possui uma extensão total de quase 44 quilômetros, com paradas a cada 2,1 quilômetros (em média).

2024-09-06