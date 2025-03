Esporte Mãe de Endrick posta mensagem enigmática após filho ficar no banco em partida da Seleção

Cintia Sousa publicou mensagem nas redes sociais falando em "tempo" e "dias difíceis".

Cintia Sousa, mãe do atacante Endrick, da Seleção Brasileira e do Real Madrid, fez uma publicação em suas redes sociais falando sobre “dias difíceis”. A postagem foi colocada no ar na manhã desta sexta-feira (21), um dia depois do filho dela permanecer no banco de reservas durante toda a partida do Brasil contra a Colômbia, em Brasília.

“A verdadeira vitória vai além do placar, do reconhecimento ou aplauso. Ela acontece quando caminhamos com fé, permanecemos firmes mesmo nos dias difíceis e escolhemos confiar no tempo e nos planos de Deus”.

Inicialmente, Endrick não havia sido convocado por Dorival Júnior, mas depois da lesão de Neymar, ele foi chamado pelo treinador para as duas partidas das Eliminatórias contra Colômbia e Argentina.

No Estádio Mané Garrincha, Dorival fez sete substituições, mas não mandou Endrick a campo. O atacante do Real Madrid não é titular em seu clube, mas tem média superior a um gol por jogo na última temporada. Em 496 minutos, Endrick marcou 6 gols.

Na Seleção Brasileira, ele tem 339 minutos jogados e 3 gols marcados, média de um gol a cada 113 minutos.

