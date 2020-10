Celebridades Mãe de Lucas Lucco, Karina posta antes e depois e rebate seguidora: “Não fiz plástica”

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2020

Karina postou foto com dois anos de diferença. Foto: Reprodução/Instagram Karina postou foto com dois anos de diferença. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

A mãe do cantor Lucas Lucco, Karina Lucco usou o Instagram na quinta-feira (8) de #tbt para compartilhar um clique comparativo. A musa fitness de 44 anos postou duas fotos do rosto e mostrou as diferenças na feição dentro de alguns anos. “Dois anos faz uma diferença, né?!”, escreveu na legenda.

Nos comentários, fãs e amigos exaltaram a beleza da loira, que costuma sempre mostrar closes de antes de depois do seu corpo, encorajando os “seguimores” a aderir uma vida fitness. “A cada dia e ano você se torna uma mulher ainda mais bela”, disse uma. “Continua linda! Mas faz sim muita diferença”, opinou outra. “Uau, que alegria ver essa evolução”, acrescentou uma terceira.

Desconfiada da grande mudança, uma seguidora ainda questionou a mãe do sertanejo acusando-a de ter feito plástica. “Linda sempre, mas reparei que fez plástica no nariz, ficou mais bonita com eles”, disparou a internauta, que não ficou sem resposta. “Não fiz plástica kkkkk vou ver com a minha dermatologista, ela deve ter aplicado um preenchedor talvez, que deu essa levantada”, explicou.

Recentemente, Karina Lucco exibiu corpo sarado em fotos de biquíni e impressionou fãs. “Inspiração”, confessou um fã na ocasião.

