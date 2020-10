Celebridades Petra Mattar posta foto sentada em privada e gera comentários

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2020

Petra Mattar, filha do cantor Maurício Mattar, ganhou elogios no "trono". Foto: Reprodução/Instagram Petra Mattar, filha do cantor Maurício Mattar, ganhou elogios no "trono". (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Petra Mattar, filha do cantor Maurício Mattar, deu o que falar ao compartilhar na quinta-feira (8) um clique inusitado no Instagram. Sentada em uma privada, a influencer de 26 anos posou escovando os dentes durante um momento íntimo no banheiro.

O post gerou uma série de comentários. “Pena que eu não acordo linda assim”, brincou um fã. “Até no trono tem pose de modelo”, elogiou outro. “Linda até fazendo o número dois”, disparou um terceiro que acabou recebendo uma resposta de Petra. “Era o 1, mas beleza (risos)”, disse ela.

Recentemente, a filha de Maurício Mattar “quebrou a internet” ao publicar um clique bastante ousado. Na imagem, ela aparece completamente nua usando apenas um lençol para cobrir parte do corpo.

