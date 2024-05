Brasil Na Bahia, Lula pede 1 minuto de silêncio pelas vítimas no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 11 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











"Eu já tive dezenas de enchentes na minha vida. Já acordei muitas vezes de madrugada brigando com rato, com barata, com fezes boiando dentro de casa", disse Lula. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu 1 minuto de silêncio em respeito às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul ao iniciar seu discurso na inauguração de um hospital em Teixeira de Freitas (BA) nessa sexta-feira (10).

“A conversa que eu queria começar a ter com vocês é que, em 1º lugar, pedir que a gente fizesse um minuto de silêncio em solidariedade às pessoas que perderam familiares nas enchentes do Rio Grande do Sul, em 2º lugar, às pessoas que estão desaparecidas, e em 3º lugar, aos milhares e milhares de gaúchos que estão fora de suas casas por conta de uma catástrofe ambiental”, disse.

O presidente participou da inauguração do Hospital Estadual Costa das Baleias e do novo prédio do Núcleo Pedagógico do campus Paulo Freire da UFSB (Universidade Federal do Sul da Bahia).

Em seu discurso, Lula disse que fala sobre enchentes com conhecimento de causa por já ter passado pelo problema inúmeras vezes.

“Quando eu falo de enchente, eu não falo porque vi na televisão, mas porque eu já tive dezenas de enchentes na minha vida. Já acordei muitas vezes de madrugada brigando com rato, com barata, com fezes boiando dentro de casa. Tentando tirar minha mãe porque o fogão já tinha perdido, a geladeira já tinha perdido, televisão, colchão, mesa de fórmica da cozinha. E eu sei o que é ficar com a mão na frente e outra atrás esperando um favor do poder público e a gente não ganhar nada”, disse.

Mortos e desaparecidos

De acordo com os números oficiais mais recentes, as inundações deixaram 136 mortos e 125 desaparecidos. Cerca de 2 milhões de pessoas foram afetadas, sendo que 620 mil tiveram de deixar suas casas e 74,2 mil estão alojadas em abrigos.

O presidente também agradeceu ao povo da Bahia e do Nordeste pelas doações ao Rio Grande do Sul. “Eu nunca vi tanta solidariedade, tanta compaixão como estou vendo agora do povo brasileiro ajudando de corpo e alma”, disse.

Durante a inauguração do Hospital Estadual Costa das Baleias foi anunciada a implantação da unidade de radioterapia do hospital, com investimento de R$ 13,1 milhões do Governo Federal. O funcionamento do serviço é um importante avanço na saúde pública e cobre um vazio assistencial e fortalece a política de atendimento oncológico na Bahia e no Brasil. Também participaram do evento os ministros da casa Civil, Rui Costa; da Saúde, Nísia Teixeira; e da Educação, Camilo Santana.

A ministra Nísia Teixeira destacou a importância da radioterapia para aquela região. “Eu quero rapidamente falar para vocês que nesse Hospital nós temos já montadas, e em breve vai estar pronta para atender a população, a área de radioterapia, retomando um programa de 2012 que ficou parado nos últimos anos. E assim a população não vai ter que andar durante 5 ou 6 horas o caminho até Itabuna para fazer seu tratamento. São 800 mil pessoas nessa macrorregião do Extremo Sul da Bahia”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/na-bahia-lula-pede-um-minuto-de-silencio-pelas-vitimas-no-rio-grande-do-sul/

Na Bahia, Lula pede 1 minuto de silêncio pelas vítimas no Rio Grande do Sul

2024-05-11