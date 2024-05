Rio Grande do Sul Inmet alerta para chuvas intensas no RS; frente fria derruba temperaturas ao longo da semana

Por Redação O Sul | 11 de maio de 2024

Está prevista a passagem de uma frente fria mais intensa sobre a Região Sul do Brasil e o posterior ingresso de uma massa de ar frio e seco. (Foto: PMPA)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em conjunto com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) atualizou, nessa sexta-feira (10), a nota técnica sobre os riscos geo-hidrológicos para o Rio Grande do Sul. O documento traz um alerta para queda acentuada das temperaturas no Estado, nos próximos dias.

De acordo com a nota, a partir de segunda-feira (13) está prevista a passagem de uma frente fria mais intensa sobre a Região Sul do Brasil e o posterior ingresso de uma massa de ar frio e seco, o que irá ocasionar uma queda acentuada das temperaturas e ainda diminuir a possibilidade de chuva durante a próxima semana.

Os ventos permanecerão soprando do setor sul, o que resultará desfavorável para o escoamento das águas da Lagoa dos Patos.

Neste dia, o período da tarde será de bastante frio em parte do Rio Grande do Sul. Em algumas localidades, a temperatura não irá passar dos 13°C, como em pontos da campanha e da serra. Em Porto Alegre e região metropolitana, as máximas devem oscilar entre 16°C e 18°C.

Logo na manhã da terça-feira (14), as temperaturas tendem a baixar mais podendo chegar a 3°C e 4°C na região da campanha e serra gaúcha. A previsão indica a possibilidade de geada, especialmente nas áreas de fronteira com o Uruguai. Na capital do estado, a mínima deve ficar em torno dos 8°C. Neste dia, as máximas em alguns municípios da serra gaúcha não irão passar dos 10°C.

Na quarta-feira (15), por sua vez, o ar frio e seco ganha força e o amanhecer do dia pode ter mínima de 0°C a 1°C, com possibilidade de geada moderada a forte em alguns pontos. Na região da campanha e serra do sudeste, as mínimas ficarão em torno dos 2°C. O período da tarde será de temperaturas baixas na maior parte do estado.

O Inmet reforça a importância de acompanhar as atualizações da previsão do tempo e avisos meteorológicos especiais emitidos diariamente no site e nas redes sociais.

O Inmet é um órgão do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e representa o Brasil junto à Organização Meteorológica Mundial (OMM) desde 1950.

Inmet alerta para chuvas intensas no RS; frente fria derruba temperaturas ao longo da semana

2024-05-11