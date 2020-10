Celebridades Nua, Alinne Moraes recorda clique sensual no Instagram

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2020

Na imagem, que não tem uma marcação de data, Alinne aparece em uma praia, nua, coberta apenas com uma toalha de praia. Foto: Reprodução/Instagram Na imagem, que não tem uma marcação de data, Alinne aparece em uma praia, nua, coberta apenas com uma toalha de praia. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Alinne Moraes elevou a temperatura da timeline do Instagram na sexta-feira (9) com uma foto vinda diretamente do túnel do tempo. Na imagem, que não tem uma marcação de data, a atriz aparece em uma praia, nua, coberta apenas com uma toalha de praia.

Na legenda da postagem, a artista foi sucinta, usando apenas um emoji de concha. Mas isso não impediu que os fãs bombardeassem a caixa de comentários, exaltando a beleza da atriz.

“Maravilhosa, uma princesa, linda demais”, disparou uma seguidora. “Musa da vida!”, elegeu um segundo. “Mulher tu vive no formol? O tempo não passa para você”, disse uma terceira.

Aos 37 anos, Alinne Moraes acumula vasta experiência como atriz, com mais de 18 anos de carreira e diversos papéis na TV e no cinema. Desde 2012 ela é casada com o cineasta Mauro Lima e os dois são pais de Pedro, de seis anos.

