Magazine Alessandra Scatena relembra os últimos dias do marido na luta contra a Covid-19: “Dias difíceis”

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Alessandra Scatena lamenta por não ter conseguido se despedir do marido por causa da pandemia. Foto: Reprodução/Instagram Alessandra Scatena lamenta por não ter conseguido se despedir do marido por causa da pandemia. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A apresentadora Alessandra Scatena relembrou os últimos dias do marido na luta contra a Covid-19, que classificou como “dias difíceis”. Ela contou à Daniela Albuquerque, da RedeTV!, em entrevista nesta quinta-feira (8) que dias antes de morrer, seu marido Rogério Gherbali, que estava internado no há cerca de um mês na UTI do hospital Beneficência Portuguesa com diagnóstico de coronavírus, apresentou uma melhora significativa no seu quadro de saúde. Segundo ela, os médicos iriam começar a extubá-lo e, além disso, as funções do pulmão já estavam melhorando, bem como a dos rins. Mas aí veio a ligação do hospital.

“Era quase 21h, estava indo para o banho, quando meu celular tocou. Me pediram para ir até lá. Gelei, perdi o chão de novo e meu filho ainda disse: ‘Não vai ser nada, mãe’. Deixei as crianças em casa e fui sozinha. Não conseguia chegar até o hospital, errava o caminho, uma coisa absurda. Fui falando com Deus dentro do carro, chorando desesperadamente, porque estava na cara que ele tinha falecido”, desabafa.

Ela lamenta por não ter conseguido se despedir do marido por causa da pandemia. “Perder uma pessoa que você ama já é difícil em tempos comuns. Já perdi meu pai, meu irmão. Mas perder uma pessoa nesse momento é mais triste ainda’’. O corpo de Rogério foi cremado e Alessandra quer realizar futuramente uma despedida simbólica. “Jogar as cinzas dele no mar, porque amávamos o mar. Mais como uma simbologia porque, de fato, acreditamos que ele está em um lugar maravilhoso agora.”

Volta à TV

Alessandra Scatena disse ainda que, se estivesse vivo, seu companheiro estaria extremamente feliz com a sua volta à TV. Recentemente, Alessandra entrou para o time de apresentadores da RedeTV!, da qual a Rede Pampa é afiliada. A apresentadora, que ficou conhecida trabalhando ao lado de Gugu Liberato, contou que o marido era o seu maior incentivador.

“Quando o Homero Salles me ligou eu chorei muito porque ele [marido] estaria assim, ó, vibrando. Ele estaria muito feliz, muito feliz com esta conquista com o meu retorno para a TV aqui na RedeTV!”, disse.

Há dez anos, Alessandra resolveu dar um tempo da TV. Durante o bate-papo com Daniela Albuquerque, ela lembrou do apoio que recebeu do companheiro naquele momento. “A gente aperta a questão financeira, mas faz o que o seu coração mandar. Você vai ser feliz fazendo isso? Então faça. Então, ele sempre me apoiou”, finalizou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine