Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2020

Cantora de 73 anos estava internada na UTI do Hospital dos Estivadores devido a um quadro grave de pneumonia. (Foto: Divulgação)

A cantora Vanusa, de 73 anos, teve alta na tarde desta sexta-feira (9) do Hospital dos Estivadores, em Santos, no litoral de São Paulo, onde estava internada desde 7 de setembro por causa de um quadro grave de pneumonia. Nos últimos dias, a artista apresentou melhoras no quadro clínico, de acordo com o boletim médico.

Nesta quinta-feira (8), o hospital informou que havia possibilidade de Vanusa deixar a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e ir para a enfermaria, em razão da melhora de seu quadro. Ela também estava consciente e respirando espontaneamente.

A cantora estava na UTI da unidade desde 12 de setembro, quando deu entrada para tratamento de uma pneumonia. Durante o tratamento, apresentou um quadro de anemia.

Vanusa foi entubada em 22 de setembro, dia do seu aniversário, após apresentar piora no sistema respiratório. O estado de saúde dela foi considerado grave pela equipe médica que a acompanhava.

Em 27 de setembro, o boletim médico apontou evolução no quadro clínico da cantora, que ainda estava respirando espontaneamente com cateter de oxigênio.

Entretanto, em 2 de outubro, passou a respirar sem o auxílio de aparelhos.

Internação

Em 5 de setembro, Rafael Vannucci, filho de Vanusa, informou que a mãe foi hospitalizada por problemas respiratórios e retenção de líquidos por conta de não conseguir ir ao banheiro. Segundo ele, o estado dela era estável. Porém, a cantora continuou hospitalizada, porque precisava tomar antibióticos por via subcutânea (abaixo da pele).

Cinco dia mais tarde, Rafael visitou a mãe no hospital e informou que o quadro de saúde dela era estável e estava evoluindo. Segundo ele, Vanusa estava lúcida, mas não tinha previsão de alta médica.

Na ocasião, Rafael explicou que a cantora estava internada em uma clínica em Santos. Com a pandemia do novo coronavírus, ela passou a morar com a filha Amanda.

O filho também explicou que a mãe apresentava escaras pelo corpo e sofre com problemas nos dentes – mas que ela não pode fazer tratamento por recomendação médica.

Rafael também falou, em 27 de setembro, sobre o estado mental da mãe. Segundo ele, a cantora sofre de demência e a família já tentou manter enfermeiros em casa para cuidar dela. Entretanto, após diversas tentativas, ela acabou sendo levada para uma clínica em Santos, já que uma das filhas mora próximo à cidade e a dona do local é uma amiga da família.

De acordo com o Ministério da Saúde, a Doença de Alzheimer (DA) é um transtorno neurodegenerativo progressivo e fatal que se manifesta pela deterioração cognitiva e da memória, comprometimento progressivo das atividades de vida diária e uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais.

“A demência no idoso é uma coisa normal, que acontece. Temos casos de outros artistas que estão passando por isso. É uma doença muito difícil. A família que passa por ela sabe dizer o que é isso. Conhecer uma mulher, uma guerreira, uma artista, que sempre lutou pelos direitos das mulheres, do público que amava ela, uma mulher que sempre foi feminista. Não é fácil ver ela definhar em uma cama”, disse Rafael.

