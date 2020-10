Magazine Lindsay Lohan reúne elenco de “Meninas Malvadas” para recriar cena icônica do filme após 16 anos

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2020

Lindsay Lohan reúne elenco de "Meninas Malvadas" para recriar cena icônica do filme. (Foto: Reprodução/Instagram)

Lindsay Lohan preparou uma surpresa para seus fãs na manhã dessa sexta-feira (9). Nas redes sociais, a atriz divulgou um vídeo chamado “Ligação das Meninas Malvadas”. Nas imagens, LiLo reuniu as colegas Rachel McAdams, Lacey Chabert e Amanda Seyfried para recriarem uma cena ícônica do filme “Meninas Malvadas”, de 2004. “Telefone das Meninas Malvadas. Reunidas”, escreveu a atriz em seu perfil. A ação foi feita para a newsletter da jornalista Katie Couric.

Escrito por Tina Fey, o longa que narrava a história de uma menina do interior que começa a andar com meninas populares na escola. A produção foi um grande sucesso de bilheteria na época e foi lançado em 61 países.

Nos comentários, fãs amaram ver Candy Heron ao lado da cruel Regina George (Rachel McAdams), e as suas companheiras, a insegura Gretchen Wieners (Lacey Chabert) e a estúpida Karen Smith (Amanda Seyfried). Lindsay recebeu dezenas de comentários pedindo uma continuação do filme com o elenco original. “Por favor, façam um segundo filme”, pediu um. “Eu não estou acreditando que vocês estão juntas, que demais”, disse outro.

