Magazine Filhas de Gugu Liberato namoram brasileiros nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2020

As gêmeas Marina e Sofia, de 16 anos, que moram em Miami, vivem um romance com dois jovens brasileiros. (Foto: Reprodução/Instagram)

Todos os três filhos de Gugu Liberato estão namorando. As gêmeas Marina e Sofia, de 16 anos, que moram em Miami, nos Estados Unidos, vivem um romance com dois jovens brasileiros que também vivem por lá. Marina está namorando sério o carioca Felipe Lessa, com quem vive trocando declarações de amor nas redes sociais. Até uma foto de um beijo na boca foi postada pelo rapaz.

Já Sofia, a outra filha de Gugu, assumiu publicamente o relacionamento com o brasileiro Gabriel Gravino na última quarta-feira, num post no stories do Instagram.

E elas não são as únicas. O irmão mais velho João Augusto namora a norte-americana Gracie, de 18 anos. O romance do primogênito, que estuda Comunicação e Administração de Empresa nos Estados Unidos, foi revelado no mês de agosto, quando ele completou 18 anos. Os três são filhos de Gugu Liberato com Rose Miriam, que briga na justiça para ter direito aos bens deixados pelo apresentador, que morreu em novembro do ano passado, vítima de um acidente doméstico.

