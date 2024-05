Acontece Show da turnê “Soweto 30” em Porto Alegre é adiado

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2024

A nova data será divulgada em breve nos canais oficiais do Soweto e da Combo Agência. Foto: Jean Flanders Foto: Jean Flanders

A turnê que celebra os 30 anos do grupo de pagode Soweto e marca a volta do cantor Belo aos vocais teve sua data adiada na capital gaúcha. O espetáculo, que aconteceria no dia 15 de junho no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, conhecido popularmente como Parque Harmonia, foi postergado devido aos recentes acontecimentos que devastaram o estado do Rio Grande do Sul, ainda sem data definida.

Segundo comunicado da produtora local Combo Agência, “O Soweto tem um propósito de entregar experiências únicas e emocionantes, entretanto, entendemos que este não é um momento para celebrações”.

A nova data será divulgada em breve nos canais oficiais do Soweto e da Combo Agência.

Informações sobre ingressos podem ser solicitadas através do contato: atendimento@bilheteriadigital.com

