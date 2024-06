Acontece Governo do estado de Santa Catarina impulsiona indústria de jogos com fomento de R$2 milhões

14 de junho de 2024

Foto: Ricardo Wolffenbüttel/Secom

Santa Catarina tem se destacado no cenário nacional de games e jogos digitais, sendo o quarto estado brasileiro com a maior concentração de desenvolvedores, de acordo com dados de 2022 da Associação Brasileira de Empresas Desenvolvedoras de Jogos Digitais (Abragame). Para impulsionar ainda mais o setor, o governo do estado anunciou nesta quinta-feira (13) um investimento de R$2 milhões para apoiar o desenvolvimento de projetos inovadores de empresas da área. O fomento será concedido via edital 26/2024 – Start – SC Games, realizado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc) e pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI). Cada proposta selecionada poderá receber até R$200 mil.

Crescimento e potencial

Segundo a Pesquisa da Indústria Brasileira de Games 2022, realizada pela Abragames e parceiros, das 762 desenvolvedoras analisadas (de um universo de mais de mil empresas estimadas no Brasil), 52 estão em Santa Catarina. O estado fica atrás apenas de São Paulo (280), Rio de Janeiro (89) e Rio Grande do Sul (58). O Sul do país aparece no levantamento com 21% da concentração de desenvolvedoras de jogos digitais, ficando atrás apenas do Sudeste, que concentra 57%.

Com o edital, Fapesc e SCTI pretendem apoiar o potencial inovador da indústria de jogos digitais catarinense e colaborar com a sua consolidação, além de fomentar o desenvolvimento tecnológico. As empresas interessadas em participar do edital devem encaminhar suas propostas para o Sistema SIGFapesc até o dia 15 de julho, às 18 horas.

Compromisso com o setor de Tecnologia

O presidente da Fapesc, Fábio Wagner Pinto, destaca que o edital tem um grande foco no estímulo ao empreendedorismo no ramo de games voltados para plataformas como computador e celular. “É um mercado em ampla expansão e o Governo do Estado quer incentivar desenvolvedoras de games. O edital vai contemplar até 10 projetos, incentivando que empresas catarinenses tenham uma maior participação nesse mercado gigantesco. Hoje vemos nossas empresas trabalhando para o mundo inteiro, fazendo uso do ambiente favorável que temos no estado, com segurança pública e Índice de Desenvolvimento Humano em destaque. O Start – SC Games também é um incentivo para atrair profissionais para atuarem nas desenvolvedoras catarinenses de jogos eletrônicos”, afirma o dirigente.

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação de Santa Catarina, Marcelo Fett, enfatiza o crescimento do setor e o quanto a indústria do game tem ganhado espaço no mercado. “O setor de Tecnologia, Inovação e Games está em constante crescimento, movimentando a economia do Brasil e do mundo, gerando emprego e renda e servindo de base para a descoberta de novas habilidades. Com o passar dos anos, os jogos deixaram de ser apenas uma terapia e ganharam espaço e destaque no mercado de trabalho”, destaca Fett.

Heleno Orlandino Junior, gerente de Mercado de Games e Robótica da SCTI, ressalta que a chamada pública lançada nesta quinta-feira (13) é um passo importante para a indústria de games no estado. “É um edital de fomento onde várias indústrias do ecossistema catarinense vão poder se inscrever, ter maior visibilidade no mercado, gerar novos negócios e estimular a criação de novas oportunidades nessa área.”

O edital 26/2024 da Fapesc e da SCTI está alinhado ao Programa Santa Catarina Games e Entretenimento Digital – SC Games, instituído pelo Decreto 2.338 de 21 de maio de 2009. O programa tem como finalidades fomentar o desenvolvimento do setor de games e entretenimento digital no estado, preparar recursos humanos para atuação no setor e divulgar nacional e internacionalmente os produtos e serviços catarinenses deste setor.

Setor em expansão

Conforme a pesquisa divulgada pela Abragames, a indústria de jogos digitais ocupa o segundo lugar entre os negócios de entretenimento no mundo, perdendo apenas para a TV, e ultrapassando o cinema e o editorial.

Estima-se que, até o final de 2024, o mercado mundial de games deve movimentar mais de US$ 219 bilhões em receita. No Brasil, a previsão é de que os R$ 13 bilhões movimentados anualmente pela indústria de games possam duplicar até 2026, com uma taxa de crescimento anual de 15,2%.

Para saber mais sobre o edital, acesse o site.

