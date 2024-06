Acontece Segundou de Oportunidades do CIEE-RS: mais de 70 vagas abertas no estado e com bolsas que chegam a R$1,8 mil

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











A semana começa com várias seleções abertas, em diversas cidades gaúchas, para quem busca uma vaga de estágio. Foto: Freepik Foto: Freepik

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A semana começa com boas notícias para quem busca uma vaga de estágio no Rio Grande do Sul. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) realiza mais uma edição do “Segundou de Oportunidades”, oferecendo diversas seleções abertas em várias cidades do estado, como Porto Alegre, Canoas, Montenegro, Caxias do Sul, Guaíba, Farroupilha, Gravataí, Uruguaiana, Agudo e Esperança do Sul.

Em Guaíba, há vagas de estágio para a área de TI com bolsa-auxílio inicial de R$ 1.282,36 a R$ 1.804,41. Em Farroupilha e Caxias do Sul, há oportunidades na área de Administração com bolsa-auxílio de R$ 1.200 e R$ 1.793, respectivamente. Na área de Segurança do Trabalho, há vagas em Porto Alegre com bolsa-auxílio de R$ 1.200. Em Canoas e na capital gaúcha, também há oportunidades em Ciências Contábeis com bolsa-auxílio de R$ 1.400. Montenegro oferece vagas em Pedagogia com bolsa-auxílio de R$ 1.300.

Além das vagas diretas, há também processos seletivos públicos de estágio abertos. Para mais informações e inscrições, acesse o site do CIEE-RS.

As oportunidades são variadas e abrangem diferentes áreas de estudo, oferecendo bolsas que podem auxiliar os estudantes em sua formação profissional. Esta é uma ótima oportunidade para estudantes que buscam ingressar no mercado de trabalho e adquirir experiência na sua área de estudo. Não perca a chance de participar e se inscrever nas vagas disponíveis.

Para saber mais e se cadastrar, acesse: CIEE-RS.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/segundou-de-oportunidades-do-ciee-rs-mais-de-70-vagas-abertas-no-estado-e-com-bolsas-que-chegam-a-r18-mil/

Segundou de Oportunidades do CIEE-RS: mais de 70 vagas abertas no estado e com bolsas que chegam a R$1,8 mil

2024-06-17