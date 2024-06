Acontece Sicredi encaminhará R$500 milhões de crédito via Pronampe Solidário RS para vítimas das enchentes

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2024

Desse total, R$ 200 milhões terão subvenção do governo federal. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Sicredi, instituição financeira cooperativa, com mais de 2,6 milhões de associados no Rio Grande do Sul, disponibilizará R$ 500 milhões na linha de crédito especial do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o Pronampe Solidário RS, e desses, R$ 200 milhões com subvenção do governo federal. A Portaria que liberou os recursos foi publicada nesta -feira. O benefício objetiva atender microempresas e empresas de pequeno porte (com faturamento de até R$ 4,8 milhões no exercício de 2023) em cidades em estado de calamidade pública devido às enchentes do RS listadas na Portaria n.º 1.802, de de 2024.

Para os associados PJ elegíveis à linha de crédito, haverá subsídio de 40% após a liberação do crédito sobre o valor principal da operação. Para o benefício, conforme o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP), foi reservado volume de R$ 1 bilhão, até o valor máximo de crédito concedido passível de desconto de R$ 2,5 bilhões. “Por estar presente em em 97% do território gaúcho, esses recursos via Sicredi chegarão aos pequenos municípios, onde temos grande presença física. Esse é mais um importante passo para a reconstrução do Rio Grande do Sul e o Sicredi entende seu papel neste momento,” reforça o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port.

O Pronampe Solidário RS com subvenção prevê financiamento de até 72 meses e carência de até 24 meses. O associado PJ poderá solicitar até 60% da receita bruta anual calculada com base no exercício anterior ao da contratação, com um limite do empréstimo de até R$ 150 mil. Exceção para empresas que tenham menos de um ano de funcionamento, hipótese em que o limite do empréstimo corresponderá a até 50% do seu capital social. Todas as operações deverão ser contratadas até deste ano. Os associados elegíveis e interessados podem procurar as agências do Sicredi de suas cidades para agilizar o início do processo de solicitação do benefício.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 8 milhões de associados. Com presença nacional, o Sicredi conta com mais de 2.700 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros. No Rio Grande do Sul, o Sicredi reúne mais de 2,6 milhões de associados. A cobertura no RS alcança 97% dos municípios, totalizando mais de 670 pontos de atendimento.

2024-06-18