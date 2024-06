Acontece Viação Ouro e Prata oferece desconto de 50% em viagens intermunicipais no RS

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











A promoção começou nesta terça-feira (11) e se estende até o final do mês, para ajudar na retomada das atividades no estado gaúcho. Foto: Divulgação/Viação Ouro e Prata Foto: Divulgação/Viação Ouro e Prata

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Viação Ouro e Prata iniciou nesta terça-feira (11) uma campanha que oferece aos passageiros 50% de desconto em viagens intermunicipais dentro do Rio Grande do Sul durante todo o mês de junho. A ação, segundo Luana Fleck, diretora do grupo, ocorre em um momento importante para a retomada das atividades do estado, que está em processo de recuperação após as enchentes que afetaram várias regiões. “Esperamos que essa iniciativa auxilie na aproximação das pessoas e nas relações econômicas e comerciais que passam pelas nossas rodovias”, afirmou Fleck.

A promoção é válida tanto para compras presenciais nas rodoviárias quanto para compras online pelo site das próprias e pelo site oficial da empresa. “Para simplificar o processo de compra, o desconto é aplicado automaticamente no site e, embora o número de assentos com desconto seja limitado por ônibus, todos os veículos da frota estão participando da promoção, que é válida para as rotas intermunicipais do estado operadas exclusivamente pela Ouro e Prata”, explicou a dirigente.

De acordo com ela, o objetivo é proporcionar um transporte acessível, sem comprometer a qualidade e a segurança do serviço. “Nosso objetivo é incentivar mais viagens dentro do estado”, afirma.

A promoção temporária da Viação Ouro e Prata inclui diversos trechos, como Santa Rosa, Santana do Livramento, Bagé, Cruz Alta, Ijuí, Dom Pedrito, Santo Ângelo, São Luiz Gonzaga, Três de Maio, entre outros destinos de ida e retorno à capital gaúcha.

Para mais informações, acesse o site.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/viacao-ouro-e-prata-oferece-desconto-de-50-em-viagens-intermunicipais-no-rs/

Viação Ouro e Prata oferece desconto de 50% em viagens intermunicipais no RS

2024-06-14