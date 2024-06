Acontece Ministro da CGU, Vinícius Marques de Carvalho, visita Porto Alegre para assinar protocolo e lançar guias práticos para gestores

14 de junho de 2024

Durante sua visita, o ministro também se reunirá com o governador Eduardo Leite para discutir ações de apoio ao Rio Grande do Sul. Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

O ministro da Controladoria-Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, chega a Porto Alegre nesta sexta-feira (14) para uma série de compromissos importantes. Um dos principais eventos será a assinatura do Protocolo de Intenção para a Criação do Grupo de Trabalho denominado Estado de Calamidade no RS da Rede de Controle, em parceria com o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS).

Além disso, Carvalho lançará os guias práticos destinados a orientar gestores que lidam com contratações emergenciais, especialmente no atual momento de calamidade. Esses guias, elaborados pela CGU, têm como objetivo simplificar o processo de contratações emergenciais e garantir as boas práticas na aplicação dos recursos repassados.

O evento contará com atendimento à imprensa, oferecendo a oportunidade de esclarecer dúvidas sobre as novas diretrizes e ações de apoio ao estado.

Durante sua visita, o ministro também se reunirá com o governador Eduardo Leite para discutir ações de apoio ao Rio Grande do Sul. Além disso, Carvalho terá um encontro com os servidores da Controladoria Regional da União no Estado do Rio Grande do Sul (CGU/RS) para tratar de questões operacionais e de fortalecimento das práticas de controle e transparência.

