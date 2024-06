Polícia Organização criminosa gaúcha envolvida com o tráfico de drogas e armas é alvo de operação em quatro Estados

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2024

Foto: MP/Divulgação

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do MP (Ministério Público) do Rio Grande do Sul realizou nesta sexta-feira (14) uma operação em quatro Estados contra um grupo criminoso gaúcho envolvido com tráfico de armas e de drogas e lavagem de dinheiro.

Foram cumpridos 24 mandados de prisão e cerca de 50 de busca e apreensão nos municípios gaúchos de Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, São Valentim do Sul, Guaporé e Barros Cassal, além de cidades de Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Também foi realizada uma revista geral na Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves.

A operação, batizada de Contas Abertas, contou com o apoio da Polícia Civil, Brigada Militar e Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários).

“Todo material apreendido será analisado e usado como provas de uma investigação que tem como objetivo coibir as ações criminosas de uma facção que atua no Rio Grande do Sul e que tem ramificações em outros Estados. Outra meta é atacar as finanças da organização criminosa”, informou o MP.

2024-06-14