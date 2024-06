Mundo Papa diz a comediantes que não há problema em fazer piadas sobre Deus, desde que não sejam ofensivas

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2024

Francisco recebeu comediantes de diversos países no Vaticano Foto: Vaticano/Divulgação Francisco recebeu comediantes de diversos países no Vaticano. (Foto: Vaticano/Divulgação) Foto: Vaticano/Divulgação

Em um encontro com cerca de cem comediantes de diversos países, entre eles o brasileiro Fábio Porchat, nesta sexta-feira (14), no Vaticano, o papa Francisco disse que não há problema em fazer piadas sobre Deus, desde que não sejam ofensivas.

“Podemos também rir de Deus? Claro que sim, não é blasfêmia, podemos, assim como brincamos e fazemos piadas com as pessoas que amamos”, disse Francisco, falando em italiano.

“O humor não ofende, humilha ou rebaixa as pessoas de acordo com suas falhas”, acrescentou, apontando a “sabedoria judaica e a tradição literária” como um exemplo de boa comédia.

“O que estou dizendo agora não é heresia. Quando você consegue arrancar sorrisos conscientes dos lábios de um espectador, você também faz Deus sorrir”, disse Francisco.

“Embora a comunicação hoje em dia muitas vezes gere contraposições, vocês sabem como unir realidades diferentes e, às vezes, até opostas”, prosseguiu o líder religioso.

O papa, de 87 anos, saiu um pouco do roteiro durante a reunião, que durou cerca de 30 minutos. Ao falar sobre Sara, a esposa de Abraão no Antigo Testamento, ele disse que ela era “intrometida como as mulheres”, pois espionava o marido para “talvez” repreendê-lo mais tarde.

Após seu discurso, Francisco cumprimentou cada participante, contando piadas, recebendo presentes, inclusive, uma garrafa de licor italiano, e posando para fotos.

“Bem, foi breve, ele falou em italiano, então, não tenho certeza do que foi dito”, afirmou o apresentador de TV norte-americano Conan O’Brien com um sorriso, antes de acrescentar que havia recebido uma tradução em inglês do discurso.

O’Brien, em tom de brincadeira, comparou a fila para apertar a mão do papa com a de crianças esperando para encontrar o Papai Noel. “Eu queria sentar no seu colo e dizer: ‘Eu quero um trenó para o Natal’, sabe? ‘Eu quero uma bola de basquete!”. “Foi rápido. Eu me diverti muito”, acrescentou O’Brien.

Após o encontro, o pontífice viajou ao Sul da Itália para participar das discussões do G7 sobre inteligência artificial.

