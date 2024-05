Acontece Sinduscon-RS empossa nova diretoria

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











A solenidade festiva do dia 13 de maio foi cancelada devido à tragédia climática no RS. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A diretoria eleita pelos associados do Sindicato das Indústrias da Construção Civil no estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS) em 11 de março de 2024 foi empossada, oficialmente, nesta segunda-feira (20) durante reunião de diretoria na sede da entidade.

O engenheiro civil Claudio Teitelbaum foi reeleito, assumindo de forma imediata uma forte ação de contribuição na “reconstrução do Rio Grande do Sul”, que sofre consequências da recente tragédia climática. “Estamos concentrando esforços na campanha “SOS Chuvas – Enchentes RS”, que tem como objetivo arrecadar doações que serão direcionadas, prioritariamente, à execução de protótipos de residências que atenderão parte da população que perdeu definitivamente suas moradias”, disse o dirigente.

Segundo Teitelbaum, as construções servirão de base para compartilhamento de conhecimento e expertise da engenharia ao poder público e a outras organizações interessadas na adoção de ações semelhantes, uma vez que a população que hoje está em abrigos ou em situação vulnerável é significativa, não podendo a tragédia ser resolvida de forma isolada, por uma única entidade. “A ação institucional do Sinduscon-RS será a criação de moradias temporárias ou definitivas, de execução rápida, modular, de custo acessível e replicável”, reforçou.

Parceiros importantes apoiam na mobilização para doações à campanha, tais como CBIC, Abrainc, Abramat, Assecob da Baixada Santista, BIM Fórum Brasil, Sicepot-RS, Seconci-SP, Seconci-Tap, Secovi-SP, Sinduscon-MG, Sinduscon Paraná Oeste, Sinduscon-SP.

Por outro lado, salienta, igualmente, a participação da entidade em estudo e diálogo junto ao Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal , sob a liderança da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). Trata-se do mapeamento de imóveis que estão prontos ou com previsão de conclusão em 1 a 2 anos, com valores de até R$ 200 mil, que podem ser comprados pelo Governo Federal para atender desabrigados das enchentes. O levantamento registrou cerca de 3.600 unidades, localizados em 17 cidades gaúchas. Por outro lado, há também a possibilidade de ajustes no programa Minha Casa Minha Vida, no sentido de tornar mais célere o processo de execução de habitações de interesse social.

“Não será menos relevante, a atuação do Sinduscon-RS no sentido de buscar, junto ao Governo Federal, medidas provisórias para manutenção do funcionamento das empresas do setor para que estas possam cumprir seu papel social de geradores de empregos e contribuir com a retomada da economia do estado, fortemente abalada.”, finaliza Teitelbaum.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/sinduscon-rs-empossa-nova-diretoria/

Sinduscon-RS empossa nova diretoria

2024-05-22