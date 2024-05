Porto Alegre Concluído reparo emergencial no dique da Fiergs, na zona norte de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2024

No início de maio, houve o extravasamento da várzea do rio Gravataí pela estrutura. Foto: Divulgação/PMPA No início de maio, houve o extravasamento da várzea do rio Gravataí pela estrutura. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

Equipes da prefeitura de Porto Alegre concluíram nessa quarta-feira (22) os serviços de recomposição de três pontos do dique da Fiergs, no bairro Sarandi, na Zona Norte da cidade. No início de maio, houve o extravasamento da várzea do rio Gravataí pela estrutura, devido à elevação e força da água. A manutenção começou no último domingo (19), com a colocação de pedra rachão.

“O serviço precisou ser realizado para estancar a entrada de água para o bairro Sarandi. Com isso, os moradores poderão retornar para suas casas o mais breve possível”, destaca o secretário de Serviços Urbanos, Assis Arrojo.

Na segunda (20), a prefeitura confirmou o rompimento em dois pontos do dique do Arroio Sarandi. A estrutura rompeu durante a enchente que atingiu o Estado, mas, conforme a prefeitura, não é possível saber em que momento ocorreu. Os dois trechos do dique estão situados na Vila Brasília.

Menino Deus

A rua Coronel André Belo e a Avenida Praia de Belas, do bairro Menino Deus, em Porto Alegre, voltaram a sofrer mais uma enchente nessa quarta. O Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) aponta duas razões principais para a volta enchente no bairro.

Uma delas é o desligamento ocorrido em uma estação de bombeamento, problema já reconhecido pela administração e que foi tratado com a instalação de um motor extra para reforçar o sistema. A estação já foi religada, conforme garantiu o departamento no X, antigo Twitter.

Porém, uma questão menos controlável e mais desafiadora é a ação da gravidade, que faz com que a água, que deveria ser escoada para o Arroio Dilúvio, volte pelo sistema de drenagem, emergindo através dos bueiros e inundando as vias.

Porto Alegre está situada em uma região propensa a desafios hidrográficos, especialmente pela proximidade com grandes massas de água, como o Lago Guaíba.

Impacto

O histórico de cheias do Guaíba mostra que ele pode rapidamente exceder seu nível normal durante períodos de chuvas intensas.

O lago atingiu seu maior nível em maio de 2024, alcançando 5,35 metros, superando marcas históricas e contribuindo significativamente para o alagamento das áreas ao redor.

Os constantes alagamentos trazem não só danos materiais, mas também afetam a saúde e a mobilidade da população.

Nos eventos recentes, o aumento súbito do nível de água forçou moradores a deixarem suas casas e, em alguns casos, resultou em surtos de doenças relacionadas à contaminação da água, como a leptospirose.

A comunidade local, portanto, espera ansiosamente por soluções a curto, médio e longo prazo que possam garantir a segurança e o bem-estar de todos

