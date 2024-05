Rio Grande do Sul Exclusivo: Nível do Guaíba pode estar com erro de medição de mais de 70 centímetros

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2024

Às 17h de terça, a medida oficial divulgada era de 4,02 metros, mas, de acordo com a medição feita no local, o valor deveria ser de aproximadamente 3,24 metros - uma discrepância de 78 cm. Foto: O Sul Foto: O Sul

A medição oficial do nível do Guaíba, em Porto Alegre, pode estar equivocada. A equipe da Rede Pampa acessou a Estação Cais Mauá C6 na terça-feira (21), local onde originalmente o nível do Guaíba era avaliado, e confirmou com exclusividade uma diferença de mais de 70 centímetros em relação às medidas oficiais feitas pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema).

Às 17h da terça, a medida oficial divulgada era de 4,02 metros, mas, de acordo com a medição feita no local, o valor deveria ser de aproximadamente 3,24 metros – uma discrepância de 78 cm.

Desde quando as medidas de nível do Guaiba no cais C6 podem estar sendo divulgadas erradas?

O possível erro ocorre desde o dia 3 de maio, quando uma régua foi instalada de forma emergencial na região do Gasômetro, pois o acesso ao Cais Mauá estava impossibilitado. Na ocasião, foram mantidos parâmetros como a cota de inundação de três metros. No entanto, a correnteza e a própria irregularidade do solo fazem com que a régua não esteja no mesmo nível do cais.

Em entrevista exclusiva à Rede Pampa, o chefe da Divisão de Meteorologia e Eventos Críticos da Sema, Diego Carrillo, confirmou a possibilidade da régua não estar corretamente calibrada em relação à cota de inundação de 3 metros do Cais Mauá. Ele afirmou ainda que servidores da pasta estão tentando acesso ao local para comparar os dados.

Então a enchente de 2024 teria sido menor que a de 1941?

Certamente a enchente de 2024 foi muito maior que a de 1941. Mas o nível recorde registrado na enchente deste ano pode não ser os exatos 5,35 metros, que teria sido atingido no dia 5 de maio. De acordo com a medição da equipe da Rede Pampa, a marca da água no cais indica que o nível máximo atingido pelo Guaíba foi próximo dos 5,25 metros, o que indicaria um erro de 10 cm em 5 de maio e um erro de 78 cm em 21 de maio, sugerindo um possível aumento do erro ao longo do tempo.

Como foram feitas as medidas?

Acompanhada de engenheiro, as medidas foram tomadas pela equipe com uma trena da medida de referência de 3 metros do nível do cais, o que minimiza erro da medição. A reportagem completa pode ser visualizada neste link.

(Por Andielli Silveira)

