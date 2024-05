Rio Grande do Sul Correios arrecadam mais de 15 mil toneladas de doações para o Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2024

Água potável, roupas, itens de higiene e limpeza, colchões e ração para pet estão entre os itens recebidos. Foto: Correios/Divulgação Água potável, roupas, itens de higiene e limpeza, colchões e ração para pet estão entre os itens recebidos. (Foto: Correios/Divulgação) Foto: Correios/Divulgação

Os Correios anunciaram que superaram nesta semana a marca de 15 mil toneladas de doações arrecadadas em todo Brasil para afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Dessas, 3,5 mil toneladas já foram entregues à Defesa Civil. Água potável, roupas, itens de higiene e limpeza, colchões e ração para pet estão entre os itens recebidos, organizados e enviados gratuitamente pela estatal.

Em Porto Alegre, as operações no Centro de Distribuição (CDD) Vila Jardim, um dos principais pontos de recebimento, triagem e despacho, seguem intensas. Desde que a situação se tornou crítica na cidade, a superintendência encerrou o expediente oficial. A partir dali, os funcionários em condições de ajudar passaram a trabalhar como voluntários da empresa.

“A superintendência frisou bem que a gente ficasse, em primeiro lugar, em segurança. Então, nós, que conseguimos chegar aqui, juntamente com outros funcionários, inclusive de outras unidades que tinham sido alagadas, viemos para cá”, relembra Carlos Machado, gerente do CDD.

Atualmente, de 50 a 100 voluntários se revezam com ele nas operações de recebimento, triagem e distribuição das doações. Na terça-feira (21), durante coletiva de imprensa, o presidente dos Correios afirmou que a empresa pretende ampliar a rede de apoio para permitir que 500 toneladas de doações por dia possam chegar ao Rio Grande do Sul.

O processo de liberação das principais rodovias de acesso ao estado ajuda nessa logística. Ele explicou que os Correios buscaram opções para ampliar a capacidade de armazenamento no estado. “Conseguimos parcerias com empresas para usar estruturas da iniciativa privada para fazer o armazenamento de mercadorias”, explicou Fabiano Santos.

Os Correios estabeleceram uma lista de prioridades de itens a serem doados neste momento:

– Água e itens de cesta básica (verifique a validade de todos os itens e não doe se estiverem vencidos ou perto do vencimento)

– Ração para pet

– Itens de higiene pessoal (escova de dente, creme dental, sabonete, absorventes, papel higiênico e fraldas infantis e geriátricas)

– Itens de limpeza (secos, como sabão em barra, sacos de lixo, panos de limpeza, luvas, escova de limpeza, esponjas)

Vale ressaltar que os Correios não estão aceitando, temporariamente, doação de vestuário, conforme entendimento com a Defesa Civil.

Os Correios também dão orientações sobre como entregar as doações de modo a facilitar a triagem e agilizar entregas:

– Cestas básicas devem ser entregues já fechadas ou com alimentos reunidos em sacos transparentes. O ideal é que os itens de higiene pessoal sejam entregues já reunidos em kits, em sacos transparentes.

– Separar itens por categorias e colocar em caixas ou sacolas que podem ser fechadas/amarradas.

– Colocar as coações em caixas ou sacolas com boa vedação, com cuidado para não haver rasgos ou furos.

