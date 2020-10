Magazine Ana Maria Braga aposta no ar retrô da calça jeans bordada

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2020

Ana Maria passou a apresentar o programa direto de sua casa, em São Paulo. (Foto: Reprodução/Instagram)

Ana Maria Braga voltou ao “Mais Você”, nesta semana. Depois de fazer participações no “Encontro com Fátima Bernardes”, passou a apresentar o programa direto de sua casa, em São Paulo.

Um dos looks escolhidos segue a proposta retrô, resgatando tendência dos anos 70 e também dos 90. Trata-se da calça jeans bordada.

A pantalona conta com desenhos de flores, pássaros e folhagens. E combinou com blusa preta, que apresenta decote V e mangas bufantes. Gostou?

Dica 1: A calça bordada é a protagonista do look. Para evitar excessos, uma dica segura é combiná-la com peças básicas e em cores neutras.

Dica 2: Se você faz a linha mais discreta, pode seguir a trend com desenhos pequenos pontuais.

Dica 3: Lembre-se que o bordado chama atenção e pode conferir volume. Deixe-o longe de regiões que queira disfarçar medidas, como quadril largo, por exemplo.

