Magazine Paolla Oliveira posta nu artístico e brinca: ”Quem mais aí tá com calor?”

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2020

Atriz compartilhou novo clique de ensaio fotográfico. Foto: Reprodução/Instagram Atriz compartilhou novo clique de ensaio fotográfico. (Foto: Instagram/Reprodução) Foto: Reprodução/Instagram

Nesta sexta-feira (9), Paolla Oliveira compartilhou um novo clique belíssimo de um ensaio fotográfico. A atriz surgiu despida, com as costas à mostra e caprichou no carão, além de ter apostado em uma make mais básica. Arrasou!

Na legenda, a artista aproveitou para brincar sobre as altas temperaturas que estão fazendo ao redor do país: “Quem mais aí tá com calor?!”

“Entenda que você é a mulher mais bonita desse Brasil. Eu passo mal”, brincou uma das seguidoras da atriz. “Vendo essa foto, fiquei com muito mais calor”, disse outro. “Sempre linda”, destacou uma terceira admiradora.

Em entrevista para o canal de Giovanna Ewbank no YouTube, Paolla afirmou que está contente com a sua aparência aos 38 anos. “Me sinto melhor do que há alguns anos. Não me trocaria hoje por [uma versão de] 25 anos”, disse durante a conversa realizada em setembro.

Recentemente, Paolla curtiu um final de tarde na piscina e também fez um lindo registro do sol.

