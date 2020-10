Magazine “Filho é um inferno e atrapalha”, diz Fábio Porchat sobre não querer ser pai

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2020

O apresentador disse que tem medo de ter um filho e atrapalhar seu casamento. Foto: Reprodução o apresentador disse que tem medo de ter um filho e atrapalhar seu casamento. (Foto: reprodução) Foto: Reprodução

Fábio Porchat revelou que não tem vontade de ser pai. Em entrevista, o apresentador disse que tem medo de ter um filho e atrapalhar seu casamento com a esposa, Nataly Mega.

“É um inferno ter filho. O maior medo é perder o que construímos. Somos muito companheiros. Tenho medo de um filho atrapalhar. Esse casamento me dá paz, a gente compra as maluquices um do outro. E filho atrapalha”, contou ele.

Na sabatina, Porchat ainda disse que a quarentena teve um lado positivo em sua vida: “Voltei a fazer exercícios e a comer mais saudável. Estava com 108 quilos e perdi uns 16. O problema não é estar pesado e, sim, ser sedentário. Voltei a correr, a fazer aulas de inglês e a ter tempo para mim e para curtir a minha mulher”, concluiu.

