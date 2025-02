TV “Estou voltando para casa”, anuncia Galvão Bueno ao assinar retorno à Band após 44 anos

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2025

Galvão já havia trabalhado na Bandeirantes, na década de 70 início de 80. Galvão já havia trabalhado na Bandeirantes, na década de 70 início de 80. (Foto: Reprodução)

Nesta quinta-feira (13), Galvão Bueno anunciou seu retorno à Band após 44 anos. O narrador vai apresentar o antigo “Bem, amigos”, programa semanal que era exibido no canal por assinatura SporTV, que, na emissora paulista, vai se chamar “Galvão e Amigos”.

“O Bem, Amigos, é da Globo. Mas agora vira ‘Galvão e Amigos’. E aí vão estar meus velhos parceiros de tantos momentos… Todos aqueles de pentacampeonato, meu velho parceiro de Fórmula 1… Imagine só? Então, todas essas pessoas, estaremos todos juntos na Band. Segunda-feira, 10h30 da noite, o que era na TV fechada, vem pra TV Aberta”, revelou.

A emissora detém os direitos de transmissão da Fórmula 1, onde Galvão também deve ser aproveitado.

“Vai ter algumas coisas de Fórmula 1, muito legal… Estou de volta pra casa!”, disse.

Galvão saiu da Globo no fim de 2022, após a Copa do Mundo do Catar. Neste meio tempo, o comunicador lançou o “Canal GB”, com a produtora “Play9”.

Galvão já havia trabalhado na Bandeirantes, na década de 70 início de 80.

“Eu criei uma frase: estou voltando pra casa. Depois de 43 anos de Globo, maravilhosos, sensacionais e agradecer grandes momentos (…) Em 77 eu fui pra Bandeirantes, no início da Rede Bandeirantes de Televisão. E lá me convidaram para ser narrador. A minha primeira Copa do Mundo, narrada no local, foi em 78, na Argentina, na Band. Minha primeira temporada completa de Fórmula 1 narrada, foi na Band. Então, eu estou voltando pra casa”..

A contratação de Galvão foi celebrada por Rodolfo Schneider, diretor geral de Conteúdo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. “Esse é um momento de celebração para todos nós da Band. Batalhamos incansavelmente para que o Galvão Bueno retornasse para o lugar que o lançou e, após mais de quatro décadas, conseguimos esse feito que é motivo de orgulho e um ganho imenso para a nossa programação”, explicou.

“Temos certeza de que os amantes de diferentes modalidades vão se divertir e se emocionar com esse projeto desenhado exclusivamente para uma das maiores vozes do país. Estamos animados e honrados por tudo o que está por vir”, completou o diretor de Esportes, Denis Gavazzi.

A Amazon anunciou a contratação do narrador Galvão Bueno para trabalhar em suas transmissões esportivas. Galvão assinou contrato de três anos com a gigante do streaming, que tem direitos de transmissão da Copa do Brasil e do Brasileirão.

“Estou muito feliz em fechar essa parceria porque sei do potencial que tem uma empresa do tamanho da Amazon e o que ela pode fazer pela transmissão esportiva no Brasil. Quando decidi que sairia da Globo, tive a certeza de que seria para fazer algo grande, e sinto que aqui poderemos construir muito juntos”, disse Galvão Bueno, de 74 anos, em janeiro.

