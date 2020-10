Magazine Artistas unem suas vozes pelo Pantanal

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2020

A música Eu Quero Ver reuniu nomes como Zeca Baleiro, Chico Buarque, Martinho da Vila... Foto: Reprodução

O Pantanal está sendo consumido pelas chamas e pelo descaso das autoridades. O desmonte dos órgãos de fiscalização e das políticas voltadas à preservação do meio ambiente foi o combustível que faltava para que áreas fundamentais para a biodiversidade estejam virando cinzas.

Motivados pela indignação, artistas se uniram para levar uma mensagem de repúdio à destruição e de exaltação às nossas riquezas naturais.

A música Eu Quero Ver reuniu, no mesmo vídeo, nomes como Zeca Baleiro, Chico Buarque, Martinho da Vila, Antonio Pitanga, Joyce Moreno, Trio Gato com Fome, Lúdica Música, Dora Vergueiro, Adriana Moreira, Fabiana Cozza, Moacyr Luz e Carlinhos Vergueiro, além de um grupo de jovens cantoras e cantores, estudantes e amigos.



O vídeo faz a chamada para que todos conheçam e compartilhem o Manifesto #AjudaPantanal (www.ajudapantanal.org.br), uma iniciativa que reuniu adesões de indivíduos e organizações em defesa do bioma, entre elas as várias ONGs que estão atuando no apoio às brigadas de combate ao fogo, na ajuda humanitária e no resgate e tratamento de animais.

