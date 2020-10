Magazine Gusttavo Lima lança clipe de música sobre fim de relacionamento

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2020

Clipe foi lançado no mesmo dia em que surgiram informações de um possível divórcio. Foto: Instagram/Reprodução Clipe foi lançado no mesmo dia em que surgiram informações de um possível divórcio. (Foto: Instagram/Reprodução) Foto: Instagram/Reprodução

O cantor Gusttavo Lima lançou nesta sexta-feira (9), o clipe de sua nova música, Café e Amor. A canção fala sobre o fim de um relacionamento, e alguns seguidores questionaram, nas redes sociais, se ela estaria ligada a um possível término de seu casamento com a modelo Andressa Suita.

O lançamento ocorreu no mesmo dia da publicação de informações de que Gusttavo e Andressa, casados há cinco anos, teriam decidido se divorciar. Nenhum dos dois falou sobre o assunto nas redes sociais, e as assessorias do casal não responderam o Estadão até o momento da publicação após serem questionadas sobre o possível divórcio.

“Melhor terminar, cada um por si”, publicou o cantor no Twitter. A frase é um trecho de sua nova música, mas muitas pessoas questionaram se ela não teria ligação com as informações sobre a separação. O cantor não respondeu os comentários e também não informou se há relação entre a música e o possível divórcio.

O começo da nova música já mostra o tema de separação: “Não vou te obrigar a ficar aqui. Tá ruim pra você. E não tá bom pra mim”. Gusttavo Lima e Andressa Suita começaram a namorar em 2012, e se casaram três anos depois, em 2015. O casal tem dois filhos, Gabriel, de três anos, e Samuel, de dois.

Café e Amor faz parte do próximo álbum do cantor, O Embaixador The Legacy. Confira o clipe:

