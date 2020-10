Magazine Morre aos 77 anos o ator e diretor Cecil Thiré

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2020

Thiré trabalhou com teatro, cinema e televisão. Foto: Reprodução Thiré trabalhou com teatro, cinema e televisão. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Morreu nesta sexta-feira (9), aos 77 anos, o ator e diretor Cecil Thiré. Ele sofria do mal de Parkinson há alguns anos e foi encontrado sem vida enquanto dormia, em sua casa no bairro do Humaitá, na Zona Sul do Rio.

Filho da atriz Tônia Carrero e do artista plástico Carlos Arthur Thiré, Cecil deixou sete netos e quatro filhos, dos quais três são atores: Luisa, Carlos e Miguel.

Desde a adolescência Thiré, que nasceu em 28 de maio de 1943 no Rio de Janeiro, trabalhou com teatro, cinema e televisão. O primeiro curta-metragem que dirigiu foi “Os Mendigos” aos 19 anos.

Além de dirigir peças e filmes, Cecil Thiré trabalhou em mais de 20 papéis em novelas como “O Espigão”, “Sol de Verão”, “Top Model” e “Celebridade”. Os maiores destaques foram nos papéis de Mário Liberato em “Roda de Fogo”, e de Adalberto em “A Próxima Vítima”.

“O Diabo mora no sangue” e “O Ibrahim do subúrbio” são alguns dos filmes dirigidos por Thiré nos anos 60.

