Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2020

Modelo deu à luz terceiro filho de ex-jogador de futebol nesta quinta. (Foto: Reprodução/Instagram)

Carol Dias postou a primeira foto da filha com Kaká. A modelo compartilhou em seu Instagram a imagem dos pezinhos da menina, que nasceu na manhã desta quinta-feira (8), e foi batizada com o nome Esther. “Antes que te formasse no ventre te conheci”, escreveu Carol na legenda da imagem, citando uma passagem bíblica. Logo depois ela mostrou o rostinho da menina. “Desde o ventre materno dependo de ti, das entranhas de minha mãe me separaste; dia após dia és motivo de todo o meu louvor”, continuou.

Horas antes, em seu Instagram, Carol informou os fãs sobre o nascimento do bebê. “Nasceu a minha rainha, a nossa princesa! Não tenho palavras para descrever esse amor. Deus é perfeito”, contou.

Durante a gestação do primeiro filho dela, Carol conversou com Quem sobre maternidade. “Ser mãe sempre foi um sonho! Quando começamos a namorar, uns dos nossos primeiros assuntos foi esse. Era uma grande preocupação minha porque sabia que corria o risco dele não querer por já ter dois filhos… Mas ele topou assim que eu falei”, explicou ela, que teve receio de contar ao jogador, que já era pai de um casal.

“Fiquei com medo da reação dele porque sei que ele é todo metódico, gosta de planejar o dia, a hora e tudo mais (risos). Mas quando contei fiquei surpresa com a reação dele de pura alegria. Foi emocionante!”, relembra.

Kaká já é pai de Isabella, de 8 anos de idade, e Luca, de 11, de seu casamento com Carol Celico.

