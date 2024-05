Rio Grande do Sul Caixa adia prova de concurso no Rio Grande do Sul, mas mantém seleção no restante do País

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2024

A nova data específica para os 47 mil inscritos do Rio Grande Sul ainda não foi divulgada. Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal decidiu adiar as provas de seu concurso apenas para os candidatos do Rio Grande do Sul, por conta da situação de calamidade no Estado, mas manteve a avaliação prevista para o dia 26 de maio no restante do Brasil.

A nova data específica para os 47 mil inscritos do Rio Grande Sul ainda não foi divulgada. De acordo com a instituição financeira, o adiamento para apenas um Estado do País não prejudica a isonomia dos candidatos, já que concorrem entre si por polo, escolhido no momento da inscrição, e não nacionalmente.

Mais de 1,2 milhão de candidatos de todo o Brasil se inscreveram no processo seletivo, que oferece mais de quatro mil vagas, incluindo cadastro de reserva.

Na quarta-feira passada, a Caixa já havia sinalizado que poderia optar pelo adiamento, mas estava avaliando a a situação, depois que a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT) enviou um ofício ao banco solicitando o adiamento com o argumento de que os gaúchos “estão impossibilitados de continuar a preparação para a prova”.

Candidatos do concurso da Caixa que não se inscreveram para trabalhar no Rio Grande do Sul, mas que estejam impedidos de realizar a prova em função da situação do estado, terão seus casos tratados com alternativas pela Fundação Cesgranrio, informou o banco.

Eles podem entrar em contato pela central de atendimento 0800 701 2028, que funciona de 9h às 17h (horário de Brasília), ou pelo e-mail concursos@cesgranrio.org.br.

Além da Caixa, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e o Banco Central também adiaram as provas de concursos devido às enchentes no RS.

Segundo a CVM, a prova que aconteceria no dia 26 de maio foi remarcada para o dia 23 de junho. O concurso público prevê selecionar 60 vagas no quadro técnico da instituição, sendo 20 para inspetor e 40 de analistas. Ambos os cargos têm remuneração mensal inicial de R$ 20.924,80.

Já o BC, afirma que a prova, marcada para dia 19 de maio, ainda não tem uma definição de nova data.

De acordo com a autoridade monetária, eles aguardam a normalização das condições em Porto Alegre, visto que é o local de aplicação das provas no Estado gaúcho.

Na semana passada, também por causa das chuvas no sul do país, o governo federal anunciou o adiamento do Concurso Nacional Unificado (CNU), o “Enem dos concursos”, que estava marcado para o último domingo (5) em 228 cidades brasileiras.

Mais de 2,1 milhões de pessoas estão inscritas para as provas do CNU, e uma nova data ainda não havia sido definida até esta sexta-feira (10).

2024-05-13