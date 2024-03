Mundo Mãe do ex-jogador Daniel Alves comemora nas redes sociais

Por Redação O Sul | 20 de março de 2024

Em sua conta no Instagram, Maria Lucia publicou fotos ao lado de Daniel com mensagens de celebração

Após a Justiça da Espanha conceder liberdade provisória para Daniel Alves nesta quarta-feira (20), a mãe do jogador, Maria Lucia Alves, comemorou a decisão por meio das redes sociais. Através de sua conta no Instagram, Maria Lucia publicou fotos ao lado de Daniel com mensagens de celebração.

“Obrigada meu Deus. Toda honra e glória até (sic) meu senhor”, escreveu a mãe do jogador em uma das mensagens. “A vitória chegou para honra e glória do senhor. Obrigada meu Deus. O que Deus uniu, ninguém pode separar”, completou.

A mãe do jogador se tornou uma das personagens do caso desde a prisão do jogador. No início deste ano ela se viu envolvida em uma polêmica ao expor o nome e o rosto da vítima. Logo após a condenação do jogador, Maria Lucia Alves utilizou as redes sociais para dizer que não seria o final.

Daniel recebeu liberdade provisória nesta quarta-feira (20) Condenado a quatro anos e meio de prisão, o jogador está detido desde janeiro do ano passado. Para que a atual decisão tenha validade, o jogador terá que pagar uma fiança de 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,5 milhões). Daniel Alves é acusado de estuprar uma mulher no banheiro de uma boate em Barcelona, no final de 2022.

Ele está proibido de sair do território espanhol, devendo entregar todos os seus passaportes à Justiça. Além disso, deverá comparecer semanalmente ao tribunal na capital catalã, “bem como quantas vezes for convocado pela Autoridade Judiciária”.

Dani Alves, que participou da audiência maneira remota, prometeu que “não fugiria [da Espanha]” durante o andamento do processo.

A defesa da vítima e a Promotoria alegam que existe o risco de fuga e pediram que Daniel Alves continuasse cumprindo a pena na prisão.

Daniel Alves está proibido de se comunicar com a vítima, a jovem de 23 anos que o denunciou teve a sua identidade mantida em segredo durante todo o processo. O ex-lateral direito está proibido de se aproximar de um raio de mil metros da residência da vítima, seu lugar de trabalho e de qualquer outro lugar frequentado por ela, diz a decisão da Justiça.

O ex-jogador com passagens por Barcelona, Seleção Brasileira, PSG e São Paulo segue preso no presídio de Brians 2, um complexo penitenciário a 40 quilômetros de Barcelona. Atualmente, a modelo espanhola Joana Sanz, esposa de Daniel, mora em residência comprada pelo jogador, na cidade de Barcelona. Os advogados de defesa não divulgaram se farão o pagamento da fiança.

