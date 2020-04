Celebridades Mãe dos filhos de Gugu, Rose Miriam deixa os Estados Unidos e se muda para São Paulo

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2020

Em briga judicial com a família de Gugu Liberato, por conta da herança do apresentador, Rose Miriam está de mudança dos Estados Unidos para São Paulo, junto com o irmão, Gianfrancesco Di Matteo, de acordo com informações do jornal Extra.

Gianfrancesco chegou a fazer um post em suas redes sociais, no domingo, mostrando que estava deixando a cidade de Orlando, nos EUA. “Nova etapa”, escreveu ele na publicação.

Rose está lutando na Justiça para ter direito a parte dos bens de Gugu Liberato. Os advogados da médica afirmam que ela está “passando necessidade”, enquanto que a defesa do apresentador diz que ela recebeu 500 mil dólares dele, quando ele ainda estava vivo. Gugu morreu em novembro do ano passado durante um acidente doméstico em casa.

Além disso, dizem que Rose Miriam vive como uma “empresária bem-sucedida” nos EUA e que tem uma casa de alto padrão em Alphaville, em São Paulo. O imóvel estaria avaliado em R$ 6 milhões.

