"Errar é humano", diz Ana Hickmann sobre gafe em anúncio de vencedor de reality show

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2020

“Na vida, às vezes a gente acerta, mas às vezes a gente erra", disse a apresentadora Foto: Reprodução/Instagram “Na vida, às vezes a gente acerta, mas às vezes a gente erra", disse a apresentadora. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

A apresentadora Ana Hickmann usou seu Twitter neste domingo (05) para se pronunciar sobre o erro ocorrido durante o anúncio do campeão do reality show “Hair”, exibido como quadro dentro do “Hoje Em Dia”, da Record TV. Na ocasião, Amanda foi declarada vencedora, mas o verdadeiro ganhador foi Emerson.

“Na vida, às vezes a gente acerta, mas às vezes a gente erra. E infelizmente ao anunciar o vencedor do reality, nós erramos no resultado. Um erro humano. Ninguém é impassível de erro”, escreveu.

Na sequência, prosseguiu: “A direção se reuniu assim que percebeu o erro e decidiu que cada um dos finalistas, tanto a Amanda, quanto o Emerson, vão receber o prêmio de R$ 30 mil. Já pedi desculpas a eles, e gostaria de pedir desculpas a vocês”.

