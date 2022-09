Brasil Mãe e filha desaparecem e carro é encontrado após dois dias com criança morta dentro de rio em SC

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2022

As duas sumiram no sábado (3), quando saíram do sítio da família para dar uma volta e não foram mais vistas. Foto: Redes sociais/ Reprodução e Larissa Tambozetti/ Arquivo Pessoal As duas sumiram no sábado (3), quando saíram do sítio da família para dar uma volta e não foram mais vistas. (Foto: Redes sociais/ Reprodução e Larissa Tambozetti/ Arquivo Pessoal) Foto: Redes sociais/ Reprodução e Larissa Tambozetti/ Arquivo Pessoal

O carro da advogada que desapareceu no final de semana com a filha em Rio dos Cedros, em Santa Catarina, foi encontrado submerso em um rio do município nesta segunda-feira (5). Segundo a PM, Liz Passero, de 6 anos, estava morta dentro do automóvel. Equipes seguem as buscas pela condutora Claudia Tambosetti, 46.

As duas sumiram no sábado (3), quando saíram do sítio da família para dar uma volta e não foram mais vistas. Marcas de pneu, que indicam uma saída de pista, ajudaram os investigadores a localizarem o veículo.

Acidente

A Polícia Civil considera, inicialmente, que trata-se de um acidente. Segundo o delegado André Beckman, no entanto, perícias devem confirmar a causa do sumiço e da morte da menina. Ele destacou que a mãe da criança segue sendo procurada no rio.

De acordo com a sobrinha da mulher, Larissa Tambozetti, Claudia e o marido foram à região de Rio Rosina passar o final de semana no sítio da família. Morador de Jaraguá do Sul, o casal costumava frequentar o imóvel em dias de descanso.

“Populares avistaram uma parte do veículo aqui no rio e chamaram as autoridades. Nessa oportunidade, o Corpo de Bombeiros conseguiu resgatar esse carro e encontrar uma criança já sem vida. As buscas continuam para localizar essa mãe que, muito provavelmente, foi levada pela correnteza”, relatou Beckman.

Cinco metros

Os bombeiros afirmaram que, no local onde o veículo estava, a profundidade do rio era de aproximadamente 5 metros. No sábado, logo depois das 12h, a mulher saiu com a filha de seis anos e um cachorro para ir ao supermercado, na mesma localidade. Durante o trajeto, as duas sumiram.

