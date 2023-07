Rio Grande do Sul Maestro mexicano e pianista russa se apresentam com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre neste sábado

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2023

Concerto destaca peças de compositores do México, França e Noruega. (Foto: Luiza Piffero/Arquivo Ospa)

O maestro mexicano Gustavo Rivero Weber se apresentam com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) a partir das 17h deste sábado (15), no palco da instituição. No repertório, composições eruditas de três compatriotas do convidado, bem como da francesa Cécile Chaminade e do norueguês Edvard Grieg – com participação da pianista russa Anastasiya Evsina.

Uma hora antres da apresentação, o violoncelista Murilo Alves fará palestra sobre o programa musical do dia, em mais uma edição do projeto “Notas de Concerto”. O espetáculo também também fará uma homenagem aos 125 anos da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Os ingressos estão à venda no site sympla.com.br. A Ospa está localizada em prédio anexo ao Centro Administrativo do Estado, na avenia Borges de Medeiros nº 1.501. Quem não puder comparecer, terá a chance de acompanhar tudo ao vivo por meio do canal da Ospa no site de vídeos youtube.com.

Repertório

O programa contempla três dos maiores compositores do México: Silvestre Revueltas (1899-1940), José Pablo Moncayo (1912-1958) e Arturo Márquez (nascido em 1950), todos com forte influência da música popular de seu país. Eles inclusivevisitaram diferentes regiões para compor as músicas que serão interpretadas pela Ospa.

Revueltas viajou à ilha de Janitzio, no Estado de Michoacán, e traduziu o que viu e ouviu por lá no poema sinfônico “Janitzio”, que abre o concerto. A peça, com estreia em 1933, remete diretamente “à maneira de viver e à música do México rural da época”.

Moncayo e Márquez, por sua vez, percorreram a região de Veracruz. Absorvendo as referências sonoras locais, Moncayo compôs “Huapango”, considerado por muitos como uma espécie de segundo hino do país. Já Márquez escreveu “Danzón nº 2”, divisor de águas em sua carreira e uma das peças mexicanas mais executadas em todo o mundo.

Além desse passeio pelo México, o concerto traz um dos mais célebres concertos para piano e uma obra orquestral ainda pouco conhecida do grande público. O “Concerto para Piano e Orquestra em Lá Menor”, de Edvard Grieg (1843-1907) é uma das principais composições do romantismo na música.

Escrita em 1868, a obra exige grande virtuosismo e expressividade na interpretação, que ficará a cargo da pianista russa Anastasiya Evsina. Ela sublinha o caráter lírico e emotivo da peça, que evoca as paisagens norueguesas: “Meu coração se emociona com cada mudança de harmonia. Por meio da música, imagino estar pintando paisagens majestosas de enormes lagos frios e montanhas”.

O repertório é finalizado com a francesa Cécile Chaminade (1857-1944), compositora que desfrutou de sucesso como pianista em turnês pela Europa e Estados Unidos na virada do século 19 para o 20. De sua autoria, a Orquestra interpreta “Suíte Callirhoë, Opus 37”, seleção de trechos do balé homônimo de 1888. Segundo o violoncelista Murilo Alves, “o estilo melodioso dela explora intensamente os timbres dos instrumentos de sopro da orquestra”.

Maestro

Gustavo Rivero Weber é fundador da Orquestra Juvenil Universitária Eduardo Mata (Ojuem) e seu diretor artístico desde 2015. Há quatro anos, realizou sua primeira gravação como maestro, com a música “El Árbol de la Vida”.

Estudou com os renomados maestros Avi Ostrowsky, Alun Francis e Jan Latham-Koenig. Regeu orquestras no México, na Áustria, na Hungria, na Tchecoslováquia, na Espanha, nos Estados Unidos e na Argentina. Acompanhou solistas renomados como Olli Mustonen, Roberto Diaz, Pietro de María, Fernando de la Mora, Sarah Davis Buechner, Jeffrey Biegel e Anna Gockel, entre outros.

É formado pelo Curtis Institute na Filadélfia (EUA), onde estudou com o lendário pianista Jorge Bolet, e pelo Conservatório Estadual da cidade de Odessa, Ucrânia, onde completou estudos avançados. Gravou CDs de música mexicana, latino-americana e européia, além de um disco dedicado à música do filósofo alemão Friedrich Nietzsche.

Pianista

Pianista russa radicada em Brasília e com ampla carreira internacional. Anastasiya Evsina começou a tocar piano aos 4 anos. Graduou-se na Academia Russa de Música Gnessin com Menção Honrosa. Completou mestrado em piano no Conservatório Tchaikovsky de Moscou e em música de câmara na Academia Gnessin.

Já se apresentou no Tokyo Opera City Recital Hall e no Minato Mirai Recital Hall, do Japão. Na lista constam, ainda, o Palácio Nacional da Cultura na Bulgária, o Paderewsky Hall na Suíça e o Rachmaninov Hall da Rússia. No Brasil, participou do Rio Internacional Cello Encounter e realizou concertos no Centro Cultural em São Paulo, Teatro Plínio Marcos em Brasília e Fundação Eva Klabin no Rio de Janeiro.

Como professora, é regularmente convidada para oficinas para músicos e professores da Universidade de Brasília (UnB). Em 2023, foi convidada para ser solista no Concerto de Edvard Grieg com a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, gravado pela TV Senado. A emissora fez um documentário sobre a pianista, que será publicado neste semestre.

(Marcello Campos)

