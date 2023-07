Economia Ibovespa encerra pregão em queda; dólar fecha a sexta-feira em alta

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2023

Foto: EBC/Divulgação

O dólar fechou em alta nessa sexta-feira (14), com os investidores acompanhando a divulgação dos primeiros balanços corporativos do segundo trimestre nos Estados Unidos.

Ao final da sessão, a moeda norte-americana avançou 0,11%, cotada a R$ 4,7950. Assim, a moeda passou a acumular: quedas de 1,48% na semana e de 9,15% no ano; e Alta de 0,13% no mês.

Já o Ibovespa, principal índice da bolsa de valores de São Paulo, a B3, fechou em queda o pregão dessa sexta influenciado pelo recuo nas ações da Petrobras.

O Ibovespa caiu 1,30%, aos 117.711 pontos. No dia anterior, o Ibovespa fechou em alta de 1,36%, aos 119.264 pontos. Com o resultado dessa sexta, o índice passou a acumular: queda de 1% na semana e de 0,32% no mês; e alta de 7,27% no ano.

2023-07-14