Por Redação Rádio Grenal | 8 de agosto de 2020

O capitão gremista Maicon concedeu entrevista coletiva e falou sobre as provocações após a vitória no clássico e projetou a equipe para o início do Campeonato Brasileiro. Na partida válida pela final do returno do Campeonato Gaúcho, o Grêmio venceu o colorado por 2 a 0, na Arena.

Sobre a rivalidade com o Inter, Maicon explicou a importância de disputar um Grenal e como a vitória mexe com o atleta: “O clássico é sempre um jogo especial, ainda mais em uma final. Ninguém quer perder. Sabemos que tem provocações, brincadeiras que sempre valem no futebol. Estando em um jogo desses, não tem como se não se motivar“.

“O futebol sempre teve essas questões, era isso que o fazia ficar emocionante. Acho isso válido, até porque durante um tempo nosso rival fez muito isso. Agora que é nossa vez está errado? Tem que aguentar. Futebol é assim. Provocações são normais. Acho que isso tem que continuar, pois é isso que dá emoção ao futebol”, destacou o meia. Após a partida da última quarta-feira (5), o meia apareceu em uma live, ao lado do presidente gremista, Romildo Bolzando Jr., provocando o rival pelo jejum de vitórias.

Para o início do Campeonato Brasileiro, Maicon considerou sua equipe preparada e valorizou o elenco: “Temos uma equipe muito qualificada. Estamos bem servidos em todas posições, do goleiro até o centroavante. É isso que faz com que uma equipe tenha sucesso até o final da temporada”. O Grêmio estreia neste domingo (9), contra o Fluminense, na Arena.

Maicon também falou sobre as qualidades do atual campeão brasileiro, o Flamengo, e o colocou como um possível favorito ao título novamente: “Sem dúvida o Flamengo é a equipe que todo mundo vai querer vencer pelo que fez no ano passado. É uma equipe muito qualificada, foi campeã e nos tirou na semi-final da Libertadores. Mas aqui temos qualidade também, outras equipes também.”

Além disso, o meia também expressou sua gratidão ao colega de equipe Éverton, que está de saída para o Benfica: “O Everton fez muita coisa boa para a gente. Decidiu muitos jogos, é um jogador talentosíssimo. É um cara muito comprometido com o clube, sempre nos ajudou. Temos que ter gratidão por tudo que ele fez pela gente. Ele sempre vai ter nossa torcida”.

O Grêmio enfrenta o Fluminense, às 17 horas, neste domingo (9), na Arena do Grêmio. A partida é válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.