O prefeito Nelson Marchezan Júnior anunciou, na manhã desta sexta-feira (07), que as atividades da construção civil serão retomadas, com restrições, a partir de segunda-feira (10) em Porto Alegre.

Marchezan se reuniu, por meio de videoconferência, com representantes do setor. “Contamos com a ajuda de vocês para conscientizar seus colaboradores que o vírus é perigoso. Precisamos gerar uma mensagem de união da cidade contra a doença”, afirmou.

“O cenário hoje é mais confortável porque temos maior número de pessoas imunes e o crescimento de casos está estabilizado. No entanto, o ponto negativo e de atenção é que a ocupação de leitos segue elevada”, disse o prefeito, que fez uma breve apresentação da situação da pandemia de coronavírus na Capital.