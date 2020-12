Grêmio Maicon vira novo provável desfalque para enfrentar o Santos

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2020

Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O volante gremista Maicon sentiu um desconforto muscular e deve ser mais um desfalque tricolor para o jogo de quarta-feira (16), contra o Santos, pelo jogo de volta das quartas de Final da Copa Libertadores da América. Os prováveis substitutos do capitão do Grêmio devem ser o jovem Darlan ou o experiente Lucas Silva, que foi titular no último sábado (12) no empate contra a equipe do Goiás por 0x0.

No jogo de ida das quartas de final contra a equipe santista, Darlan substituiu o volante Maicon no decorrer da partida, podendo dar indícios de que ele seja o principal substituto do capitão gremista. Com isso, o provável Grêmio para enfrentar o Santos na Vila Belmiro tem Vanderlei; Orejuela, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Darlan (ou Lucas Silva) e Pinares (ou Jean Pyerre); Luis Fernando, Pepê e Diego Souza.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

