Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Com foco total na partida contra o Santos, o Grêmio já deu início à preparação para a decisão. No entanto, o meia Jean Pyerre se mantém como dúvida do lado tricolor. Na coletiva após o empate com o Goiás, no último sábado (12), o técnico Renato Portaluppi evitou dar detalhes da situação do jogador.

”Assim como o Jean Pyerre, outros jogadores ficaram em Porto Alegre. A partir de amanhã (domingo), vou falar com o departamento médico. Faremos uma revisão dos jogadores e começo a pensar na equipe que vai enfrentar o Santos. Vamos ver a situação. Qualquer jogador pode começar o jogo de quarta-feira.”, disse.

Jean Pyerre saiu com dores no primeiro tempo da partida contra o Guarani, pelas oitavas da Libertadores, e ficou fora dos 3 seguintes jogos. Contra o Vasco, ficou no banco e não foi utilizado. Já nas partidas contra o Santos e Goiás, não foi relacionado.

Antecipadamente, Paulo Luz também projetou o confronto contra o Santos, que acontece nessa quarta-feira (16). Em coletiva após o empate com o Goiás, o vice de futebol gremista destacou:

”(Vamos) com concentração, foco, consciência do nosso poderio, com inteligência emocional e equilíbrio. O Grêmio é um time copeiro, acostumado a decisões. Vamos travar uma luta para sair classificado e chegar mais uma vez à semifinal da Libertadores.”, afirmou.

Na Vila Belmiro, Grêmio e Santos se enfrentam na quarta-feira (16), às 19h15.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

