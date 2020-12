Inter

Atual campeão, o Inter chega para a partida com o melhor ataque do campeonato. Chegou até a final com 28 gols em dois jogos: na estreia, a equipe colorada venceu o Brasil de Farroupilha por 5 a 0, já na segunda rodada, contra o João Emília, goleada por 23 a 0. O técnico Maurício Salgado deve ir com força máxima, já que nenhuma jogadora titular está lesionada ou suspensa. Esta é a quarta final consecutiva das Gurias Coloradas no estadual.

Provável Inter: Kemelli; Fabi Simões, Bruna Benites, Sorriso e Leidiane; Ju Ferreira, Júlia, Mariana Pires e Djeni; Shashá e Byanca Brasil.